Tres detenidos por robar gasóleo de un autobús aparcado en el extrarradio de Santander

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a dos hombres y una mujer por, presuntamente, sustraer gasóleo del depósito de combustible de un autobús aparcado en una zona del extrarradio de Santander.

La tarde del 18 de julio, el 091 recibió la llamada de un ciudadano que había visto a unos individuos robando combustible de un autobús estacionado en un área periférica de Santander.

Agentes se trasladaron al lugar y localizaron e interceptaron una furgoneta que estaba abandonado el lugar, en la que viajaban dos hombres y una mujer.

Los policías identificaron a estas tres personas e inspeccionaron el interior del vehículo, donde localizaron dos mangueras, tres garrafas de plástico de unos 15 litros de capacidad, que supuestamente contenían gasóleo, además de diversa herramienta y guantes.

Mientras tanto, otros funcionarios comprobaron el autobús afectado y vieron que la tapa del depósito tenía signos de haber sido forzada.

De forma paralela, un policía se entrevistó con el testigo del suceso, que explicó que había llamado al 091 tras haber visto que una furgoneta se había detenido junto a un autobús y habían bajado tres personas con una manguera y varias garrafas, que se dirigieron hacia el depósito de combustible del vehículo y lo manipularon durante un tiempo, para a continuación irse en la furgoneta.

A la vista de los indicios hallados y de los efectos intervenidos, los agentes detuvieron a los tres ocupantes de la furgoneta como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los detenidos, junto con el vehículo y los efectos, fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de diligencias, entre ellas, la devolución del gasóleo a la empresa propietaria del autobús. Los daños del depósito del vehículo se han valorado en 2.300 euros.

Concluida la investigación, los tres detenidos pasaron a disposición judicial, que decretó su libertad.