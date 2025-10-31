Tres detenidos por tráfico de droga en Laredo a los que se han intervenido 4 kilos de cogollos y coca para 500 dosis

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación 'Pluvia' contra el tráfico de drogas en Laredo y en otras localidades de la zona oriental, ha detenido a dos hombres y una mujer, de 45, 36 y 27 años, tras registros practicados en domicilios de Laredo y Limpias.

Además, se ha solicitado al juzgado el bloqueo y embargo de 90.000 euros y una vivienda de Laredo, propiedad de uno de los detenidos, ante un presunto delito de blanqueo de capitales.

Durante la investigación se ha podido constatar un activo punto de distribución de drogas al menudeo en Laredo, y en el registro de la vivienda utilizada por dos de los detenidos se han intervenido casi 4 kilos de cogollos de marihuana, cerca de 130 gramos de cocaína, principalmente en roca, de la que se podía haber obtenido más de 500 dosis, diferentes cantidades de metanfetamina y hachís, así como 372 gramos de sustancia de corte de la droga. También se han localizado, ocultos en fajos en diferentes lugares de la vivienda, casi 21.000 euros.

Antes del inicio del verano, la Guardia Civil detectó en Laredo lo que podía ser un punto de venta de estupefacientes, principalmente cocaína, al observar entradas y salidas de personas de una vivienda en la que permanecían poco tiempo.

Las vigilancias constataron que uno de ellos se desplazaba en un patinete para supuestamente realizar entregas de drogas a consumidores de Laredo y Colindres. Iba por caminos y evitaba las zonas de mayor tránsito de personas.

Por otro lado, un vehículo acudía habitualmente a diferentes localidades de la zona oriental de Cantabria con el mismo fin.

La investigación determinó que existían contactos con un residente en Limpias, que también podía estar relacionado con la tenencia de estupefacientes, en este caso de marihuana.

A mediados de la semana pasada se realizaron dos registros en las viviendas que habían sido investigadas en Laredo y Limpias.

En Laredo, además de las sustancias estupefacientes citadas, una de las habitaciones de la vivienda contaba con todo lo necesario para la preparación y dosificación de la droga, como báscula de precisión, sustancia de corte, utensilios para la manipulación de los estupefacientes, y diferentes cantidades de cocaína y hachís para la elaboración de las dosis.

En Limpias, los agentes hallaron una habitación de la vivienda preparada para el cultivo y crecimiento rápido de plantas de marihuana. Había 49, que fueron intervenidas y además se desmanteló la estructura de cultivo.

BLANQUEO DE CAPITALES

La Guarida Civil analizó los activos de uno de los detenidos, que no trabaja, y comprobó que tenía unos 90.000 euros en una entidad bancaria y que había comprado un piso en Laredo.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Laredo, encargada de la investigación, ha solicitado a la autoridad judicial que dirige la operación el bloqueo de dichos activos por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Con esta actuación se da por erradicado un punto de distribución de sustancias estupefacientes en Laredo y en la zona oriental de Cantabria.