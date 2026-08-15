Tres trasladados al Hospital Tres Mares tras volcar un coche en la A-67 en Campoo de Enmedio - 112 CANTABRIA

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios del 061 Cantabria han trasladado este viernes al Hospital Tres Mares (Reinosa) a los tres ocupantes de un vehículo que ha volcado este viernes en el kilómetro 138,2 de la autovía A-67, a la altura del municipio de Campoo de Enmedio, en sentido Santander.

El accidente de tráfico ha ocurrido pasadas las 21.00 horas, cuando el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado al Cuerpo de Bomberos del Ejecutivo regional, los sanitarios, la Guardia Civil de Cantabria y el personal de mantenimiento de carretera.

Cuando han llegado, los afectados estaban fuera del vehículo y el 061 ha atendido a un herido por cortes y magulladuras. Después ha trasladado a todos los ocupantes al centro hospitalario para que reciban pruebas diagnósticas.

Por su parte, los bomberos del parque de Reinosa han inertizado y han asegurado el turismo, ha informado el 112 en su perfil de la red social X.