Tres trasladados leves a Valdecilla por inhalación de humo tras el incendio en el edificio de Leonardo Torres Quevedo

Daños en la vivienda en la que se originó el incendio - BOMBEROS DE SANTANDER

El fuego dañó la vivienda donde se produjo el fuego y la escalera, que se llenó de humo e impidió salir a los vecinos durante casi dos horas SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres vecinos del edificio de Leonardo Torres Quevedo, en el barrio de Cazoña de Santander, donde el jueves por la tarde se registró un incendio tuvieron que ser trasladados, con carácter leve, al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por inhalación de humo.

Además, varios vecinos de este edificio de 48 viviendas tuvieron que recibir asistencia sanitaria en el lugar por dos ambulancias del 061 por el mismo motivo.

El incendio tuvo lugar sobre las 17.00 horas del jueves en una vivienda del segundo piso del bloque número 19 de la calle Leonardo Torres Quevedo, que quedó extinguido sobre las 18.45 horas.

El fuego causó daños no solo en la vivienda la que se originó el fuego, sino también en el hueco de la escalera del edificio --de doce plantas de altura y con cuatro viviendas en cada una--.

Precisamente, el humo en la escalera impidió que los vecinos pudieran salir de sus casas durante casi dos horas.

Una vez que fue extinguido, los bomberos tuvieron que ventilar el edificio, permitiendo posteriomente ya salir a los vecinos del edificio.

Al lugar se trasladaron dos camiones de bomberos y una autoescala; dos ambulancias del 061 y varias patrullas de la Policía Nacional y Local y obligó, durante las labores de extinción, a cerrar el tráfico en la Plaza Manuel Llano, a donde da la fachada principal del inmueble.

Los bomberos tuvieron que rescatar, sin daños, a una persona que permanecía encerrada en la habitación de su piso.

Fue acompañada por los bomberos hasta que se extinguió el incendio y fue sacada con capuchón de rescate.

Los efectivos de emergencias pidieron a los vecinos que cerraran puertas y ventanas para impedir la entrada del humo a sus pisos mientras se desarrollaban las labores de extinción.