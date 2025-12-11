Un incendio en un piso de la calle Leonardo Torres Quevedo obliga a recluir a los vecinos en sus viviendas

Europa Press Cantabria
Actualizado: jueves, 11 diciembre 2025 18:20
SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que se ha declarado esta tarde en un piso del bloque número 19 de la calle Leonardo Torres Quevedo, en zona de Cazoña, ha obligado a recluir a los vecinos en sus viviendas hasta que los bomberos de Santander controlen la situación.

El fuego se ha originado en un segundo piso y la escalera del edificio, de 12 plantas de altura y con cuatro viviendas en cada una, se ha llenado de humo, lo que la hace impracticable.

Los efectivos de emergencias han pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas para impedir la entrada del humo a sus pisos.

Hasta el lugar se han desplazado, además de los bomberos de Santander, la Policía Nacional y la Local, que han cortado las calles aledañas a la plaza Manuel Llano, donde se ubica el edificio.

