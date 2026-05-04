La tromba de agua de Santander también inundó las instalaciones de la Policía Local

Instalaciones de la Policía Local de Santander - CSIF

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La tromba de agua que cayó este domingo en Santander también inundó las instalaciones de la Policía Local, inauguradas en 2023, según han denunciado sindicatos del Cuerpo en redes sociales.

Así, CSIF ha difundido un vídeo en Instagram tras las últimas lluvias intensas en la ciudad en el que se ven diferentes zonas de las dependencias con cubos bajo las goteras y áreas con el suelo cubierto de agua.

"Perdemos la cuenta de las veces que se han inundado las instalaciones municipales de la Policía Local de Santander y todo sigue igual, nada cambia, nada mejora", se queja la formación sindical en el texto que acompaña la grabación.

"Hoy patrullamos en modo acuático. Entre atestados y cubos, el servicio continúa, aunque estemos valorando cambiar el coche patrulla por una lancha", añade CSIF.

"Seguimos trabajando, aunque hoy el uniforme debería incluir aletas", remacha el texto, con el que pretende "defender, informar y dar visibilidad" a los asuntos que afectan a la Policía Local.

Las intensas precipitaciones de última hora de la tarde del domingo provocaron inundaciones en varias zonas de Santander, como El Sardinero, El Alisal, Campogiro, el túnel de la calle Burgos, el MUPAC y otros puntos del centro de la ciudad.

EL PSOE DENUNCIA EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha mostrado su preocupación por el estado de las instalaciones y por las consecuencias que estos episodios meteorológicos sobre las mismas, por lo que ha registrado una batería de preguntas.

"Las instalaciones de la Policía Local de Santander se inauguraron hace apenas tres años y cada vez que llueve con cierta intensidad se inundan. Estamos hablando de un problema recurrente que afecta al funcionamiento normal de un servicio esencial, compromete instalaciones y evidencia defectos graves en la ejecución de la obra", ha señalado Fernández.

El dirigente socialista ha señalado que, durante la inauguración del edificio, el Partido Popular presentó esta obra como un ejemplo de modernización de los servicios públicos municipales. "Hablamos de una obra reciente, financiada con dinero público, que debería estar en perfecto estado y prestar un servicio adecuado tanto a los agentes como a la ciudadanía", ha subrayado.

Asimismo, Daniel Fernández ha exigido responsabilidades a la alcaldesa, Gema Igual (PP), e instado a que se establezca, con carácter inmediato, un calendario de actuaciones y soluciones definitivas que permitan corregir las deficiencias detectadas. "Es inadmisible que los agentes de la Policía Local trabajen en unas condiciones impropias de una ciudad como Santander", ha afirmado.

Por último, el portavoz socialista ha criticado la gestión municipal en materia de mantenimiento urbano.