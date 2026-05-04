El TSJC ratifica 9 años de inhabilitación al alcalde de Ribamontán al Monte por prevaricar

Archivo - El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, en el juicio contra él por presunta prevaricación - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la condena al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo.

La Sala de lo Penal del TSJC ha ratificado el fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria, que también absolvió al regidor regionalista por su actuación en otros cinco expedientes por los que fue denunciado y enjuiciado, al considerar que en estos casos procedió "conforme a derecho o convencido de que cumplía la ley".

La resolución de apelación, de la que han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa, corrobora la de instancia en todos sus extremos, salvo al reconocer la atenuante de dilaciones indebidas como simple, al estimar parcialmente el recurso de la defensa. Sin embargo, esto no tiene efectos prácticos sobre la condena, que se mantiene tal y como estaba ya que se impuso la pena mínima para este ilícito. Además, todavía no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017, Arco alegó que todos los pasos que él y su equipo dieron en esa etapa en el Ayuntamiento siempre fueron consensuados y contaron con "asesoramiento legal", de la letrada contratada por el Consistorio. Así, achacó la denuncia del anterior regidor, José Luis Blanco Fomperosa (PP), por los pagos en cuestión -basados en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la "pésima" relación entre esta funcionaria y la abogada.

El alcalde regionalista se enfrentaba a 15 años de inhabilitación que pedían para él la fiscal y la acusación particular, ejercida por el 'popular', al que este ingeniero industrial en la especialidad de electricidad arrebató en 2015 la Alcaldía por un voto de diferencia. Ambas partes entendían que hubo continuidad delictiva, pero solo fue condenado por uno de los seis supuestos enjuiciados en la Sección Primera de la AP.

En concreto, por contratar a un arquitecto municipal sin tramitar ningún expediente ni convocar proceso selectivo alguno, y "a pesar de que había concluido el contrato menor en virtud del cual había sido contratado" el año anterior. Se basó así en acuerdos adoptados "anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento", es decir, "con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado".

Por lo demás, fue absuelto por su proceder en otros cinco expedientes, al entender el tribunal que en estos supuestos fue asesorado legalmente y en unas ocasiones actuó conforme a derecho mientras que en otras lo hizo en el convencimiento de que estaba cumpliendo la ley.

APOYO DEL PRC Y PETICIÓN DE CESE DEL PP

Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, el PRC mostró su apoyo a Joaquín Arco y avanzó que no exigirá responsabilidades políticas mientras el fallo no sea firme, al entender que actuó asesorado por la letrada municipal.

Mientras, el PP de Cantabria consideró que el regionalista solo tiene dos salidas posibles: o dimitir voluntariamente o que la Corporación municipal "fuerce su cese, poniendo en marcha el procedimiento para su inmediata sustitución".

En este sentido, la acusación particular ha solicitado la inhabilitación sobrevenida del regidor de Ribamontán al Monte, y ha avisado que si el Ayuntamiento no actúa y resuelve esta situación, entonces presentará una reclamación en la Junta Electoral Central: "No puede seguir siendo alcalde".