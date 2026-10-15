El TSJC ratifica la anulación de los cambios laborales de la Policía de Torrelavega por vulnerar la libertad sindical

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TORRELAVEGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Torrelavega y ha confirmado la anulación del acuerdo que el Consistorio aprobó en agosto de 2025 para modificar las condiciones laborales del Cuerpo de la Policía Local que impuso el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander por vulnerar el derecho de APLB-CSL a la libertad sindical en la negociación colectiva.

Así consta en una sentencia, de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJC, que data del 13 de octubre e impone 1.000 euros de costas al Ayuntamiento --que se suman a los 800 euros impuestos en primera instancia--. Contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante la sala correspondiente --del Tribunal Supremo si la infracción afecta a normas de derecho estatal o de la Unión Europea--, en el plazo de 30 días tras su notificación.

El Juzgado estimó en enero de 2026 la demanda presentada por USO, en coordinación con el sindicato APLB, en contra de este acuerdo cuyos cambios afectan al régimen de dedicación y organización del cuerpo, al entender que las modificaciones aprobadas se deben negociar en la mesa de funcionarios y no en la mesa de materias comunes al personal funcionario y laboral, que fue en la que se hizo y en la que APLB-USO no tiene representación.

Así, el TSJC reafirma ahora en su escrito que "la modificación discutida afectaba al complemento específico del personal funcionario y ningún documento acredita que la medida afectase realmente al personal laboral" y sostiene que "no hubo negociación y sí lesión del derecho --a la libertad sindical-- de la parte actora".

"NEGOCIAR CON UNA SOLA ORGANIZACIÓN SINDICAL"

La sentencia ha sido difundida este jueves por el sindicato APLC (Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria) en nota de prensa, en la que ha criticado la gestión de la Concejalía de Personal, a la que acusa de "negociar con una sola organización sindical, dejando fuera al resto de representantes de los trabajadores, incluso cuando las decisiones afectan directamente a sus condiciones laborales".

"La negociación colectiva no puede convertirse en un procedimiento a la carta ni depender de qué sindicato resulte más cómodo para los intereses del equipo de Gobierno (PRC-PSOE)", ha insistido el sindicato, que ha reivindicado el deber de la Administración de respectar la representatividad sindical y garantizar que cada asunto se negocie con las organizaciones que legalmente tienen derecho a participar.

Según ha señalado, esta nueva resolución se suma a otros pronunciamientos judiciales "contrarios" a decisiones municipales relacionadas con la Policía Local. A juicio de la APLB, esta "sucesión de conflictos" debería "hacer reflexionar" a la Concejalía de Personal y al equipo de Gobierno sobre su manera de gestionar las relaciones laborales.

Asimismo, ha apelado a "la necesidad de superar las divisiones y avanzar hacia una representación sindical capaz de defender los intereses de todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Torrelavega".

El objetivo, ha indicado, debe ser unir a los trabajadores de la Policía Local con los del resto de departamentos municipales porque "muchos de los problemas que afectan a la plantilla tienen un origen común: la gestión de los recursos humanos, la falta de diálogo y la necesidad de mejorar las condiciones laborales".

"La defensa de unas condiciones laborales dignas, el respeto a la negociación colectiva y la transparencia en las relaciones con la Administración deben constituir la base de una nueva etapa de diálogo y responsabilidad", ha manifestado.

Finalmente, ha exigido a la Concejalía de Personal y al equipo de Gobierno "que abandonen la confrontación, cumplan las resoluciones judiciales y garanticen una negociación real, sin exclusiones contrarias a derecho".