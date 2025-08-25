Se tuerce el tobillo en Asón y pernocta con los rescatadores en una cabaña hasta ser evacuado en helicóptero

El senderista, de Guadalajara y 54 años, recibió asistencia médica en el lugar del accidente, que implicaba varias horas de porteo

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha rescatado a primera hora de este lunes en Los Collados del Asón, en Arredondo, a un senderista, natural de Guadalajara y de 54 años, con un tobillo torcido. Sucedió el domingo por la tarde en una zona que implicaba varias horas de porteo, por lo que ha pasado la noche en una cabaña con los rescatadores hasta la llegada del helicóptero.

El aviso llegó al Centro de Atención a Emergencias 112 pasadas las 20.30 horas y se movilizó al equipo de intervención por tierra. Así, dos rescatadores y la médico llegaron junto al herido, que recibió asistencia sanitaria.

Pero dada la ubicación donde se encontraba, que implicaba varias horas de porteo, los técnicos de emergencias y el afectado han pernoctado en una cabaña hasta que, con la llegada del día, han sido rescatados por la aeronave del Ejecutivo regional.