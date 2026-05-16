Turismo construye un nuevo albergue de peregrinos en Boo de Piélagos por 755.000 euros

Turismo construye un nuevo albergue de pregrinos en Boo de Piélagos por 755.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo está construyendo un albergue de peregrinos en un edificio municipal en Boo de Piélagos, ubicado en el interior del complejo hotelero 'Dunas de Liencres', en el que se ha invertido 755.178 euros, financiados con fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El consejero del ramo, Luis Martínez Abad, y el alcalde del municipio, Carlos Caramés, han visitado la obra y la han valorado "muy positivamente", al destacar su importancia estratégica para impulsar el Camino de Santiago en Cantabria, ha informado el Gobierno regional.

Para el titular de Turismo "esta infraestructura no solo mejora la acogida y atención a los peregrinos, sino que también contribuye a dinamizar la actividad económica y turística del municipio y su entorno".

El proyecto responde al "notable incremento" de la demanda de plazas de alojamiento en esta ruta, especialmente en tramos cercanos a la costa, y ofrecerá instalaciones modernas, accesibles y sostenibles, concebidas para garantizar una experiencia cómoda y segura a los usuarios.

Asimismo, ha destacado la colaboración con el Ayuntamiento como clave para ejecutar este proyecto, que refuerza "su proyección como destino de referencia para el turismo cultural y de peregrinación".

El proyecto ha recuperado un inmueble construido en 2003 y que hasta la fecha no había tenido uso y contará con capacidad para 50 huéspedes, con una distribución dividida en dos plantas.

En la planta baja se ubican el vestíbulo de acceso, la recepción, un comedor con zona de office y barra, aseos, escalera y ascensor adaptado, además de una terraza exterior. El semisótano alberga siete dormitorios, una zona con aseos, vestuarios y lavandería, así como los cuartos de instalaciones, limpieza y lencería.