Turismo dice que la directora de RRHH de Cantur no superó el periodo de prueba

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad (PP), ha manifestado que lo ocurrido con Patricia Arteaga "es que se ha determinado la no superación de un periodo de prueba" contemplado en su contrato como directora de Recursos Humanos de Cantur, cargo que ocupaba desde hace apenas tres meses.

"A veces no se cumplen los objetivos y yo no voy a perder el tiempo. He venido aquí a trabajar", ha expresado el consejero en el Pleno del Parlamento de este lunes, preguntado por Vox sobre la destitución de Arteaga.

Martínez Abad ha aclarado que "nunca ha existido" un cese como tal y ha asegurado que la empresa pública dependiente de su Consejería "vive en un proceso de estabilidad como nunca anteriormente había tenido".

"Lo que nunca voy a hacer es dejar de tomar decisiones y de trabajar para conseguir lo mejor para Cantabria". "Aquí no hay trampa ni cartón, absoluta transparencia. Las razones fueron explicadas a la trabajadora afectada y entenderá que por responsabilidad y respeto a esta profesional, las mismas queden entre la empleada y el empleador", ha respondido a la portavoz de Vox, Leticia Díaz.

Martínez Abad también ha tildado de "irresponsabilidad" las manifestaciones que hizo el coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Carmelo Renedo, que atribuyó la marcha de Arteaga a "luchas de poder" y "presiones" para evitar la "despolitización", las "prácticas pseudomafiosas" y el fin del "clientelismo" en esta empresa pública.

Según el titular de Turismo, estas afirmaciones "pueden atentar contra la intimidad laboral de un trabajador" y además "se emiten desde la ignorancia y el desconocimiento más absolutos".

"Aquí no hay favoritismos, ni luchas de poder, ni familias enfrentadas o cosas raras. Lo que hay es profesionalidad y transparencia. Mi deber como consejero de Turismo y consejero delegado de Cantur es trabajar para conseguir que ese turismo sostenible, descentralizado y desestacionalizado por el que trabajamos sea una realidad". "Haré los cambios que considere necesarios para conseguirlo", ha sentenciado.

Martínez Abad, que es también consejero de Deporte, ha respondido igualmente a una interpelación del PSOE acerca de la cobertura sanitaria para los juegos deportivos escolares.

Según el portavoz socialista, Mario Iglesias, se va a suprimir esta cobertura y los padres tendrían que empezar a abonarla a partir del 1 de septiembre, pero el consejero ha asegurado que quienes participan en esos juegos tienen que estar federados y por tanto estarían cubiertos por el seguro privado de su federación, que es obligatorio --según ha explicado las federaciones deben destinar, por ley, parte del importe de la licencia deportiva a contratar ese seguro--.

PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

También han intervenido en la sesión vespertina del Pleno los consejeros de Presidencia y de Industria, Isabel Urrutia y Eduardo Arasti, respectivamente, para hablar de la atracción de teletrabajadores a Cantabria, de los proyectos de almacenamiento de energía, de La Pasiega o de las polémicas ayudas para la promoción de la tauromaquia en municipios en riesgo de despoblamiento.

Sobre el primer asunto, preguntado por el PSOE Arasti ha enumerado algunas medidas y entre ellas el proyecto de construir por parte de SICAN seis naves modulares en Val de San Vicente para albergar proyectos empresariales promovidos por emprendedores o nómadas digitales que decidan desarrollar su proyecto y fijar su residencia en Cantabria, para lo que ha avanzado que el Ayuntamiento otorgó la licencia de obra el pasado mes de abril.

En cuanto al almacenamiento de energía, ha citado las iniciativas que hay en trámites en Astillero, Marina de Cudeyo, Solórzano, Ruesga y Valdeolea, respecto a las que se está "revisando toda la documentación y comprobando que se ajustan a todos los requerimientos legales".

Así, ha advertido que "su excesivo desarrollo podría limitar el crecimiento de la industria de Cantabria al consumir una energía necesaria para los proyectos industriales y empresariales, que son los que generan la mayor parte del empleo". En paralelo, "debe evitarse que su instalación tenga impactos ambientales no deseables, lo cual se logra mediante su evaluación ambiental".

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando -que ha formulado las preguntas sobre este tema-, ha afirmado que algunos de estos proyectos, como el de Astillero o Solórzano, "no van a salir adelante" porque han perdido ayudas del Gobierno y porque tendrían que estar ejecutados antes de mayo de 2026, a lo que el titular de Industria ha respondido que "estamos en ello".

"No se preocupe, que por nosotros no van a perder ninguna ayuda, pero evidentemente el interés general, el interés público, estará determinado por el punto de equilibrio que maximice los beneficios al sistema eléctrico sin perjudicar al sector productivo de la región", ha sentenciado.

Por otra parte, Arasti ha reiterado en el Pleno la planificación dada a conocer el mes pasado por su Gobierno para las obras del centro logístico de La Pasiega, al ser interpelado también por el PRC y en concreto por el diputado y exconsejero de su área Javier López Marcano después de que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, achacara el encarecimiento del proyecto a "la improvisación y las chapuzas" del anterior Ejecutivo.

"De improvisación y chapuzas, nada de nada", ha dicho López Marcano, que ha pedido "ser muy cuidadosos con las palabras" ya que algunas "ofenden", tras recordar los pasos dados durante el mandato en el que ocupó la Consejería que ahora lleva Arasti y señalar que el PRC puso "como aval" La Pasiega para permitir con su voto que el PP gobierne en minoría y para sacar adelante sus Presupuestos de Cantabria para 2024 y 2025.

En respuesta, Arasti ha recordado que la obra se quedó fuera de los fondos europeos por "no encajar" y posteriormente el Estado puso en duda su rentabilidad y demanda de las empresas por instalarse.

"Esto sí que ofende", ha replicado el consejero, para ensalzar que "hoy, con un trabajo serio del Gobierno que preside María José de Buruaga, donde no había demanda, ahora la hay. Donde no había rentabilidad, ahora la hay. Donde no había viabilidad técnica, ahora la hay. Y donde no había financiación, ahora la hay, porque hemos llegado a un acuerdo con Adif y por lo tanto podemos decir que la situación ha cambiado 180 grados".

AYUDAS PARA TAUROMAQUIA

Por su parte, la consejera de Presidencia ha justificado las ayudas a la tauromaquia que en 2024 recibieron cinco municipios -Pesaguero, Tudanca, Rasines, Molledo y Bárcena de Pie de Concha- y que se han vuelto a convocar para 2025 por 41.000 euros, la cantidad que fue ejecutada en estos eventos el pasado ejercicio.

Urrutia ha subrayado que estas iniciativas promovieron la asistencia de más de 5.000 personas a estos municipios, mientras que la diputada socialista Norak Cruz le ha reprochado que se anunció no como una convocatoria de promoción turística sino para combatir el despoblamiento, por lo que ha cuestionado cuántos de esos asistentes "se van a empadronar" en los ayuntamientos beneficiarios.

"En ausencia de datos manifiestan que se mantiene una política por pura obcecación ideológica", ha opinado Cruz, que también aludía a la posible puesta en marcha de una consulta pública sobre el destino de estos fondos, algo que la consejera ha rechazado.

"Por supuesto que no", ha respondido Urrutia, quien ha acusado al PSOE de "visión totalmente cortoplacista" e "ideología totalmente arcaica y rancia", y ha apuntado algunos datos nacionales como que el Estado ingresó 40 millones de euros en 2022 fruto de impuestos procedentes de la venta de entradas para espectáculos taurinos. Una cifra que ha comparado con la de la industria del cine, que "genera en IVA 8 millones".