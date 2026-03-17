Turismo, nanomedicina o enfermedades neurodegenerativas, entre los premios a las mejores tesis de la UC

Los doctores María Fernanda Bernal, Ana Rodríguez, Eloy González, Gonzalo Santos y María de los Ángeles Mantecón, premiados por sus tesis por el Consejo Social de la UC - UC

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tesis doctorales premiadas este año por el Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) exploran los retos del presente y del futuro: del análisis del turismo sostenible mediante herramientas de ciencia de datos a la historia social de la Guerra de Sucesión española; de la nanomedicina al desarrollo de materiales capaces de controlar la luz a nuevos modelos para estudiar enfermedades neurodegenerativas.

Los doctores María Fernanda Bernal, Ana Rodríguez, Eloy González, Gonzalo Santos y María de los Ángeles Mantecón han sido distinguidos con los XXV Premios de Investigación 'Juan María Parés' del Consejo Social de la UC en la modalidad de tesis doctorales en sus respectivos ámbitos de conocimiento.

Estos galardones, dotados con 1.400 euros, reconocen cada ejercicio las mejores tesis defendidas en la UC en los últimos tres años y ponen el foco en el trabajo de jóvenes investigadores. Para su concesión se valora la solvencia científica de los trabajos, su carácter innovador y su aplicabilidad y capacidad de transferencia del conocimiento, ha informado este martes la institución académica.

Tras el doctorado, sus trayectorias profesionales han seguido caminos diversos, investigación, docencia, empresa o consultoría, reflejando también la realidad de un entorno científico en el que las oportunidades de consolidar una carrera investigadora no siempre resultan sencillas, ha apuntado la UC.

La entrega de los premios tendrá lugar en las próximas semanas en un acto institucional en el que también será homenajeado el catedrático Juan Enrique Varona, en reconocimiento a su trayectoria investigadora.

INVESTIGACIÓN FRENTE A LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Dos de las tesis premiadas abordan, desde perspectivas diferentes, uno de los grandes retos biomédicos actuales: comprender y desarrollar nuevas estrategias frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.

Así, en Ciencias de la Salud, el reconocimiento ha sido para Ana Rodríguez, por la tesis 'Diseño y validación de un nanosistema autopropulsado para aplicaciones biomédicas', centrada en el desarrollo de nanopartículas capaces de desplazarse de forma autónoma y transportar fármacos de manera dirigida.

La investigadora ha explicado que su trabajo ha generado sistemas que pueden moverse en presencia de la molécula ATP y actuar sobre proteínas mal plegadas, un proceso clave en enfermedades neurodegenerativas.

Actualmente continúa su carrera investigadora fuera de Cantabria con un contrato postdoctoral centrado en el estudio de enfermedades raras.

También en el ámbito biomédico se sitúa la tesis de María de los Ángeles Mantecón, premiada en el área de Ingeniería y Tecnologías por su trabajo 'Abordando los desafíos para la implementación de membranas de fibra hueca en modelos dinámicos in vitro de la barrera hematoencefálica'.

Su investigación propone nuevos modelos experimentales que permiten reproducir en el laboratorio la barrera hematoencefálica, una estructura que protege el cerebro pero que dificulta la llegada de muchos fármacos. Como ha explicado la investigadora, su tesis desarrolla biorreactores con membranas de fibra hueca que permiten recrear esta barrera de forma más realista y observar el comportamiento celular en tiempo real, lo que podría facilitar el desarrollo de nuevas terapias.

Tras finalizar el doctorado ha orientado su trayectoria hacia la docencia, cursa actualmente el Máster de Formación de Profesorado en la UC, con el objetivo de trasladar el conocimiento investigador al ámbito educativo.

MATERIALES INTELIGENTES PARA LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

Otra de las líneas destacadas entre las tesis premiadas tiene que ver con el desarrollo de nuevos materiales avanzados y sus aplicaciones tecnológicas.

En Ciencias Experimentales y Matemáticas, el premio ha recaído en Gonzalo Santos, por la tesis Dispositivos reconfigurables nanofotónicos basados en materiales de cambio de fase no convencionales'.

El investigador explica que su trabajo ha explorado nuevos dispositivos nanofotónicos basados en materiales capaces de modificar sus propiedades ópticas al cambiar de fase, lo que permite diseñar sistemas que controlan la luz a escala nanométrica y abre nuevas posibilidades para aplicaciones en sensores, pantallas dinámicas o dispositivos ópticos avanzados.

Tras finalizar la tesis, Gonzalo Santos ha orientado su carrera hacia el sector privado y actualmente trabaja en consultoría tecnológica, donde su formación doctoral le ha permitido liderar proyectos en el ámbito de la innovación.

SOCIEDAD, SOSTENIBILIDAD Y PROCESOS HISTÓRICOS

El análisis de fenómenos sociales desde perspectivas contemporáneas e históricas también está presente entre las tesis premiadas.

En Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, el premio ha sido para María Fernanda Bernal, por 'Aplicación de la ciencia de datos al estudio de la sostenibilidad turística: enfoque teórico y análisis empírico de empresas y turistas en España'.

Su investigación combina ciencia de datos para analizar cómo se aborda la sostenibilidad en el sector turístico desde distintas perspectivas. La investigadora ha explicado que su trabajo ha estudiado miles de publicaciones científicas, informes empresariales y reseñas de viajeros para analizar cómo perciben y aplican empresas y turistas la sostenibilidad, con el objetivo de aportar información útil para la gestión de los destinos.

Bernal continúa vinculada a la Universidad de Cantabria como investigadora del Santander Financial Institute (SANFI), donde aplica las metodologías de su tesis al estudio de la sostenibilidad en el sector financiero.

En el ámbito de las Humanidades, el reconocimiento ha sido para Eloy González Trueba, por 'Resistencia y fidelidades: movilización social en las provincias vascas en la Guerra de Sucesión española'.

El trabajo analiza el impacto que tuvo este conflicto a comienzos del siglo XVIII en los territorios que hoy forman la Comunidad Autónoma del País Vasco, prestando atención tanto a las decisiones políticas y económicas como a la respuesta de las comunidades locales.

El historiador ha explicado que su investigación ha permitido matizar la idea tradicional de una fidelidad absoluta de las provincias vascas a Felipe V, mostrando cómo esa lealtad convivió con procesos de negociación, resistencias locales y dinámicas sociales complejas.

Tras defender la tesis, Eloy González continúa desarrollando su actividad profesional en proyectos vinculados con la historia y su difusión social y educativa, aplicando el conocimiento histórico a nuevos retos profesionales.