Turismo niega masificación en Cantabria y prevé una "muy buena" ocupación en agosto

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SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha asegurado que "no existe" masificación en Cantabria y las previsiones de ocupación de cara al mes de agosto son "muy buenas".

Así lo ha manifestado el titular de Turismo este viernes en declaraciones a la prensa, en las que también ha indicado que las previsiones que maneja el Ejecutivo autonómico de septiembre a diciembre son "muy buenas".

Martínez Abad ha insistido en que la masificación "no existe" en la comunidad autónoma, aunque en "momentos puntuales" puede haber "un poco más de tensión", como esta semana, en la que hay más gente y más afluencia, coincidiendo con las fiestas de Santander, en las que se organizan más actos, como los conciertos o la feria taurina.

En cuanto a la ocupación, ha trasladado que las previsiones de cara a agosto son "muy buenas" y ha destacado que de lo que más "orgullosos" están es que hasta mayo los datos han sido "muy buenos".

De esta forma, el Ejecutivo sigue desestacionalizando el turismo en la región y, además, las previsiones que maneja de septiembre a diciembre también son "muy buenas".

Martínez Abad ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la nueva edición de 'Los Limones Solidarios'.