Turoperadores y agentes de viajes chinos visitan Cantabria para conocer su oferta turística

Turoperadores y agentes de viajes chinos visitan Cantabria en un viaje de familiarización organizado por la Consejería de Turismo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur, ha organizado un viaje de familiarización dirigido a turoperadores y agentes de viajes de China con el objetivo de dar a conocer la oferta turística de Cantabria y que los participantes descubran de primera mano sus posibilidades como destino turístico.

Se trata de una acción de promoción impulsada en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Cantón, en el marco de la nueva campaña publicitaria de Turespaña denominada 'Think you know Spain. Think again', orientada a posicionar destinos españoles menos conocidos en el extranjero, en general, y chino, en el caso de esta acción en particular, ha informado este martes el Gobierno.

Asimismo, esta iniciativa se enmarca en la promoción conjunta de la marca turística España Verde, de la que Cantabria forma parte junto a Galicia, Asturias y País Vasco.

En el viaje, que se desarrolla entre los días 20 y 22 de abril, participan cinco representantes de agencias y turoperadores del país asiático, además de un responsable de la OET de Cantón.

El itinerario de viaje permite el conocimiento directo de los principales recursos turísticos de Cantabria y propicia la inclusión del destino en futuros paquetes turísticos de las empresas participantes.

Así, durante su estancia en Cantabria, los agentes están recorriendo algunos de los principales recursos turísticos de la comunidad autónoma. Este lunes, tras su llegada desde País Vasco, realizaron un recorrido guiado por Santander, que ha incluido el Centro Botín, la península y el Palacio de la Magdalena.

El programa continúa este martes con una jornada dedicada al interior de Cantabria. Los participantes visitarán Liébana, incluyendo el teleférico de Fuente Dé y un recorrido por la localidad de Potes, y harán una parada que les permitirá descubrir la gastronomía de la zona.

Finalmente, antes de continuar su viaje hacia Asturias, los profesionales del sector turístico completarán el miércoles su experiencia en Cantabria con una visita a la zona occidental, donde conocerán Santillana del Mar y el Museo y la Neocueva de Altamira, vinculados a la cueva original, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un referente internacional que proyecta a Cantabria en el panorama turístico europeo y mundial.