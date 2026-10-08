La UC aprueba una "amplia" modificación de la RPT que afecta a 112 puestos de administración y servicios

Consejo de Gobierno - UC

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado este miércoles 7, de octubre, una amplia modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de la institución que contempla 7 puestos funcionarios de nueva creación y 2 laborales, junto con 84 funcionarios y 7 laborales modificados, respectivamente, además de redistribuciones y supresiones.

En total afecta a 112 puestos de la plantilla PTGAS, tanto de personal funcionario como laboral, incluidos en 14 unidades funcionales diferentes, lo que supone aproximadamente una afección al 20% de la plantilla, según ha informado la UC en una nota de prensa.

La financiación de esta modificación ronda los 400.000 euros anuales que procederán de la consignación presupuestaria correspondiente contemplada en el contrato programa plurianual vigente.

La propuesta incluye la creación de puestos, modificaciones y redistribuciones destinadas a adaptar la estructura de personal a las necesidades actuales de la universidad, a la evolución de los servicios y a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico 2026-2030 de la UC.

Supone una completa actualización de la estructura y funciones de la Biblioteca Universitaria y, entre otras actuaciones, el refuerzo del Servicio de Informática y la integración del Área Web en el mismo, que pasará a denominarse Área Web e Inteligencia Artificial, incorporando nuevas funciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en IA.

También se crea un nuevo puesto de Analista Web e IA, además de otros dos de analista de comunicaciones y analista de sistemas. Se revisa la adscripción de determinadas plazas de la RPT para trasladarlas a la nueva Oficina de Estrategia del Dato de la Universidad de Cantabria (OEDUC).

Por otro lado, se contempla la creación de un puesto de Técnico de Diversidad, conforme a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para integrarse en la Unidad de Igualdad que pasa a denominarse Unidad de Igualdad y Diversidad.

Y se ha aprobado modificaciones relacionadas con otros servicios, institutos y departamentos, entre ellas la adaptación de puestos a nuevas necesidades de gestión y de apoyo a la actividad investigadora y científico-técnica.

III PLAN DE IGUALDAD

Por otro lado, el Consejo de Gobierno, presidido por la rectora Conchi López, ha dado el visto bueno al III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la institución y a la creación de una Comisión de Sostenibilidad Ambiental, junto con su reglamento interno de funcionamiento.

El III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UC, "un instrumento estratégico" que cuenta con una vigencia de cuatro años, integra la igualdad de forma transversal en la actividad universitaria y se estructura en cinco ejes estratégicos: Docencia; Investigación, Transferencia y Emprendimiento; Gobernanza, Gestión y Relaciones Laborales; Acoso y violencias machistas; y Cultura, Comunicación y Proyección Social.

UNA NUEVA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En cuanto a la nueva Comisión de Sostenibilidad Ambiental (CSA) esta nace como órgano colegiado de consulta, asesoramiento, coordinación, participación y formulación de propuestas en materia de sostenibilidad ambiental.

Entre sus funciones estarán asesorar a los órganos de gobierno, impulsar la integración de la sostenibilidad en la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión, proponer líneas estratégicas y planes de actuación y realizar el seguimiento de los objetivos ambientales de la Universidad.

En el ámbito de Relaciones y Estrategia Internacional, el Consejo de Gobierno ha aprobado el informe del programa UC Refugio, una iniciativa destinada a facilitar el acceso, la acogida y la integración universitaria de personas refugiadas, desplazadas o en situación de especial vulnerabilidad cuyos estudios hayan quedado interrumpidos por conflictos armados, persecuciones, crisis humanitarias o graves vulneraciones de derechos fundamentales.

PROTOCOLO ANTE LA CONDUCTA SUICIDA

El Consejo de Gobierno aprobó asimismo el informe relativo al Protocolo de actuación ante la conducta suicida de la Universidad de Cantabria, concebido desde un enfoque preventivo y comunitario para facilitar la detección temprana de señales de alerta y la actuación coordinada ante situaciones de riesgo.