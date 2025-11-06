La UC avanza en la creación de dos nuevos grados sobre ingeniería civil y la analítica de datos

Archivo - Campus de la Universidad de Cantabria en Santander - UC - Archivo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado este jueves las memorias de dos nuevos grados relacionados con la ingeniería civil y la analítica de datos, que serán remitidas a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) para su verificación, paso previo a su posible incorporación en las próximas ofertas académicas de la institución.

Ambas titulaciones, el grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil y el grado en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, destacan por su carácter "transdisciplinar" y por haber contado con la participación de agentes sociales en su diseño, ha explicado en un comunicado el vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo.

El grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil busca reforzar el papel del ingeniero como agente de transformación territorial, ofreciendo una formación orientada a la gestión de proyectos y a su proyección internacional. Además, contempla la posibilidad de configurar un itinerario de doble titulación con el actual grado en Ingeniería Civil.

Por su parte, el grado en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, alineado con los objetivos de la Agenda Digital de Cantabria, tiene como propósito formar a profesionales con capacidades técnicas, analíticas y de gestión capaces de guiar procesos de toma de decisiones en organizaciones que operan en entornos saturados de datos e información.

Ambos grados cuentan ya con un primer informe favorable de viabilidad académica y social emitido por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades.

OTROS ASUNTOS

En la sesión, presidida por la rectora de la UC, Conchi López, el Consejo de Gobierno ha acordado proponer la ampliación del número de estudiantes de nuevo ingreso en los grados de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas (ADE), con 15 plazas adicionales en cada uno, para incrementar el cupo de acceso al doble grado en Derecho y ADE, uno de los programas más demandados de la Universidad pública cántabra, ajustando así la oferta a la creciente demanda social.

El Consejo también ha aprobado la convocatoria de 83 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de la UC que, en su mayoría, responden a procesos de promoción interna.

Se trata de 21 plazas de Cátedra de Universidad por promoción, incluidas tres vinculadas al Servicio Cántabro de Salud; tres plazas de Cátedra I3/R3 de nueva incorporación; 21 plazas de Titularidad de Universidad; cuatro plazas de Titularidad de Universidad vinculadas al Servicio Cántabro de Salud; una plaza de Titularidad de Universidad I3/R3; y 33 plazas de Profesorado Permanente Laboral

La vicerrectora de Profesorado, Rosa García, ha destacado que esta convocatoria "materializa el compromiso del equipo de gobierno con la comunidad universitaria de promover la estabilidad y desarrollo profesional del personal docente e investigador (PDI)".

Las comisiones de selección se constituirán en el mes de diciembre, y los concursos se celebrarán a comienzos de 2026.

Declaración sobre Palestina

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una Declaración sobre la situación en Palestina, a través de la cual se condena "toda forma de violencia" y se manifiesta la preocupación por el pueblo palestino ante la "grave situación que atraviesa el país" y, "ante la expectativa de que el acuerdo de paz, pueda concluir en el finde la guerra", asume una serie de compromisos institucionales relacionados con el apoyo al sistema educativo palestino, especialmente el universitario.