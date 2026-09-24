La UC avanza en nuevas oportunidades de formación e investigación junto a sus socios europeos de EUNICE

Foto de familia de los asistentes a la Asamble General de UNICE - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha participado en la Asamblea General de EUNICE, celebrada esta semana en la Universidad de Karlstad (Suecia), donde las diez instituciones académicas que integran la alianza han avanzado en nuevas iniciativas conjuntas de formación, investigación, emprendimiento y colaboración internacional, además de renovar sus órganos de gobierno.

El encuentro tiene lugar dos veces al año para analizar el desarrollo de sus principales líneas de trabajo y definir los próximos pasos del proyecto común.

Así, la cita ha reunido a equipos rectorales, responsables y miembros de los diferentes grupos de trabajo y estudiantes.

La UC ha contado con una nutrida representación, encabezada por su rectora, Conchi López, y el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, que entra a formar parte del Consejo de Dirección.

Según ha informado la UC en un comunicado, la reunión general ha permitido hacer balance de las actividades desarrolladas en los últimos meses y, especialmente, avanzar en algunas de las nuevas oportunidades que la alianza pondrá a disposición de sus comunidades universitarias.

Y es que a lo largo de las jornadas se han desarrollado numerosas reuniones y sesiones de trabajo paralelas para avanzar de manera coordinada en ámbitos como la movilidad, las lenguas, la investigación, los valores europeos o el desarrollo de la oferta académica conjunta, además de abordar las próximas actuaciones de la alianza.

Entre las iniciativas abordadas destaca la convocatoria 'EUNICE Seed Funding', dirigida a investigadores interesados en explorar la posibilidad de crear colaboraciones investigadoras con sus homólogos en las universidades de la alianza.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de octubre en el enlace https://eunice-university.eu/eunice-seed-funding-research/

También se ha puesto en valor el Máster de Emprendimiento denominado ELAb y organizado por la Universidad de Catania (https://eunice-university.eu/course/eunice-entrepreneurship-...).

Este curso internacional se ofrece en formato híbrido, combinando clases online con prácticas. Asimismo, el programa ofrece 40 becas que cubren completamente la matrícula. El periodo de inscripción en el máster se abrirá el 6 de octubre.

A estas oportunidades, ha destacado la UC, se suma el próximo lanzamiento de nuevas microcredenciales EUNICE: acciones formativas online y en inglés centradas en el desarrollo de competencias muy específicas, lo que ofrece "una alternativa flexible a los itinerarios formativos de larga duración".

NUEVAS TITULACIONES EUROPEAS CONJUNTAS

Uno de los objetivos de EUNICE es avanzar hacia una oferta académica cada vez más integrada entre las universidades que forman parte de la alianza.

En este ámbito, durante el encuentro de Karlstad se ha continuado trabajando en la puesta en marcha de cinco nuevas titulaciones conjuntas: Máster en Ciberseguridad; Máster en Transformación de las Artes; Máster en Tecnociencia, Medio Ambiente y Sociedad; Doctorado en Matemáticas Aplicadas y Máster en Interacción y Experiencia de Usuario.

La UC ha subrayado que el desarrollo de estos programas permitirá ampliar su oferta internacional con programas de "alta calidad" y basados en competencias "clave", aprovechando la cooperación entre las diez universidades.

Además, la Asamblea General incluyó un encuentro entre los rectores de EUNICE y los estudiantes, que aportaron sus propias ideas y plantearon preguntas sobre algunos de los retos que más les afectan: desde cómo hacer más inclusiva y asequible la movilidad internacional, hasta la ampliación de la docencia en inglés, su participación en las decisiones de la alianza, las prácticas y oportunidades laborales en otros países o cómo compatibilizar la internacionalización con una movilidad más sostenible.

Al respecto, Conchi López ha destacado la "importancia" de incorporar la perspectiva del estudiantado a la construcción de la alianza.

"Si queremos construir una universidad europea realmente integrada, tenemos que hacerlo contando con los estudiantes, escuchando qué esperan de ella, qué barreras encuentran y qué oportunidades necesitan. Este encuentro nos ha permitido hablar directamente con ellos y conocer sus propuestas sobre cuestiones que afectan de manera muy concreta a su experiencia universitaria", ha valorado.

RENOVACIÓN DE CARGOS EN EUNICE

Por otro lado, se han renovado los órganos de gobierno de la alianza con lo que "se abre una nueva etapa".

Teofil Jesionowski, rector de la Universidad Tecnológica de Poznan, asume la presidencia de la AISBL de EUNICE, la entidad jurídica que proporciona a EUNICE una estructura estable para desarrollar su actividad y dar continuidad al proyecto más allá de los diferentes ciclos de financiación europea.

Por su parte, Maria Figueiredo presidirá el Consejo de Dirección, acompañada en la vicepresidencia por Gabriel Moncalián.

El Consejo de Dirección constituye el órgano ejecutivo encargado de implementar las decisiones estratégicas y coordinar la cooperación entre las universidades miembros, ha especificado la institución académica cántabra.