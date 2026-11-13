La UC y sus institutos mixtos cuentan con 43 investigadores entre el 2% de los más destacados del mundo

Archivo - Campus de la UC - UC - Archivo

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y sus institutos mixtos cuentan con 43 investigadores incluidos en la edición de 2026 del ranking internacional World's Top 2% Scientists, elaborado a partir de la base de datos bibliométrica Scopus por la Universidad de Stanford en colaboración con Elsevier. Esta clasificación identifica al 2 por ciento de los científicos con mayor impacto a nivel mundial en sus respectivas áreas de conocimiento.

De los 43 investigadores de la UC reconocidos en esta edición, 32 figuran en la clasificación de impacto científico acumulado a lo largo de toda su trayectoria investigadora (Career-long impact), mientras que 34 aparecen en el listado correspondiente al impacto científico durante 2025 (Single-year impact), ha informado la institución académica.

Un total de 23 investigadores de la UC están presentes en ambas clasificaciones, lo que pone de manifiesto tanto la consolidación de trayectorias científicas de excelencia como la repercusión internacional de la investigación más reciente desarrollada en la institución, ha destacado ésta.

El vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UC, Luigi dell'Olio, ha afirmado que estos resultados confirman "algo que en la Universidad de Cantabria sabemos bien: que una universidad de tamaño medio puede competir al más alto nivel cuando cuenta con investigadores comprometidos y grupos sólidos. Que 23 de nuestros investigadores figuren en ambas clasificaciones nos dice que no solo hay trayectorias consolidadas, sino también una investigación reciente que sigue teniendo repercusión internacional".

Dell'Olio también ha subrayado la diversidad de ámbitos representados. "Estar presentes en doce grandes áreas, desde la ingeniería y la medicina clínica hasta los estudios históricos o la economía, refleja la riqueza de nuestro tejido investigador".

La presencia de investigadores de la UC en el ranking se extiende a 12 grandes ámbitos científicos, destacando especialmente las áreas de Ingeniería y Física y Astronomía, con siete en cada una; Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas y Medicina Clínica, con seis en cada una, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Investigación Biomédica, con cuatro investigadores cada una.

Asimismo, la clasificación reconoce la actividad investigadora de la UC en ámbitos como Estudios Históricos, Economía y Empresa, Matemáticas y Estadística, Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Entorno Construido y Diseño, y Salud Pública y Servicios Sanitarios.

El ranking World's Top 2% Scientists ofrece dos perspectivas complementarias del impacto de la actividad científica. La clasificación Career-long impact identifica a los investigadores que han acumulado una mayor repercusión científica a lo largo de su trayectoria académica, mientras que Single-year impact resalta a aquellos cuya investigación ha tenido un impacto destacado durante el último año analizado, en este caso 2025.

La clasificación se basa en indicadores bibliométricos obtenidos de Scopus, entre ellos el número de citas, el índice H, el índice hm ajustado por coautoría y un indicador compuesto que tiene en cuenta diferentes dimensiones de la producción científica y la posición de autoría.

RELACIÓN POR CAMPOS CIENTÍFICOS

La relación de investigadores de la UC, organizada por grandes campos científicos, es, en Investigación Biomédica (Biomedical Research), Fernando de la Cruz, José Manuel Icardo, Luis Manuel Cruz-Orive y Álvaro Rada-Iglesias (CSIC-IBBTEC); en Entorno Construido y Diseño (Built Environment & Design), Carlos Thomas, y en Medicina Clínica (Clinical Medicine): Miguel Ángel González-Gay, Jesús M. González-Macías, Julio Pascual, Albert Adell, J. Fernando Val-Bernal y José Antonio Riancho.

En Ciencias de la Tierra y Medioambientales (Earth & Environmental Sciences), Fernando J. Méndez, Javier López e Íñigo Losada; en Economía y Empresa (Economics & Business), Andrea Pérez y Patricia Martínez; en Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas (Enabling & Strategic Technologies), José Ramón San Cristóbal, María Victoria Biezma-Moraleda, José M. López, Ángel Valle, J. F. Algorri y Luis Rodríguez-Cobo.

En Ingeniería (Engineering), Ane María Urtiaga, Inmaculada Ortiz, Ángel Irabien, Jonathan Albo, César Sagaseta, Jorge Castro y Enrique F. Castillo; en Estudios Históricos (Historical Studies), Ana Belén Marín-Arroyo, y en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Information & Communication Technologies), Akemi Gálvez, Andrés Iglesias, Ignacio Santamaría y Almudena Suárez.

En Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics), Eduardo Casas; en Física y Astronomía (Physics & Astronomy), Miguel Moreno, Javier Junquera, Emilio Santos, José J. Gil, José Luis Bernal, José María Diego (CSIC-IFCA) y Mathieu Remazeilles (CSIC-IFCA), y en Salud Pública y Servicios Sanitarios (Public Health & Health Services), Carmen María Sarabia.