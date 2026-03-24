La UC organiza los días 25 y 26 Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos

Archivo - La UC organiza Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos - UC - Archivo

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ofrecerá, el 25 y 26 de marzo, una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a estudiantes de segundo de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. El evento se celebrará en los campus de Santander, Torrelavega y Comillas, en horario de mañana y tarde.

La institución académica ha informado que el objetivo de la actividad es acercar la universidad a los futuros alumnos, dándoles la oportunidad de conocer su oferta académica, servicios e instalaciones.

Según ha explicado el vicerrector de Estudiantes, Íñigo Casafont, las jornadas suponen la culminación del programa 'Cicerón', impulsado por el Sistema de Orientación de la UC (SOUCAN).

Cada facultad y escuela ofrecerá presentaciones de sus titulaciones y visitas guiadas a sus centros. En esta edición, de nuevo las delegaciones de estudiantes participarán activamente acompañando a los visitantes y compartiendo su experiencia universitaria.

Las presentaciones en el campus de Santander tendrán lugar el miércoles 25 y en el campus de Torrelavega se celebrarán el jueves 26. El Centro Universitario CIESE-Comillas estará presente en el campus de Santander, en la Facultad de Derecho, el miércoles 25 de marzo y en el campus de Comillas el jueves 26 de marzo.

Las sesiones de mañana comenzarán a partir de las 10.00 horas, y las de la tarde, a las 16.00 horas.