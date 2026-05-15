La UC reforzará la vigilancia en la PAU con más personal y detectores de frecuencia

Archivo - Alumnos de Segundo de Bachillerato durante la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) reforzará este año las medidas de control y vigilancia durante la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con el objetivo de evitar el uso de medios ilícitos durante los exámenes, especialmente dispositivos electrónicos con conexión o transmisión de datos.

Entre las principales novedades de la convocatoria de 2026 se encuentra la utilización aleatoria de detectores de frecuencia y campos magnéticos en aulas de examen, una medida que se incorpora ante el incremento detectado del uso de herramientas tecnológicas para copiar en pruebas académicas.

El vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont, ha explicado este viernes en un comunicado que el objetivo de estas actuaciones es "garantizar la igualdad de oportunidades y la limpieza del proceso", y ha subrayado que el uso de medios ilícitos supondrá la calificación de cero en todas las pruebas de la convocatoria ordinaria de la PAU.

"Queremos que el alumnado se centre en hacer bien sus exámenes. Damos por hecho que la inmensa mayoría actúa correctamente, pero es importante trasladar con claridad que copiar no saldrá gratis", ha añadido.

La nueva normativa de la PAU, aprobada por la Comisión Mixta entre Universidad de Cantabria y la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, establece que no se podrá portar ningún dispositivo electrónico no autorizado dentro del aula.

Los teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares o cualquier aparato con conexión a Internet o capacidad de transmisión y recepción de datos deberán permanecer completamente apagados y depositados junto con las pertenencias personales al inicio o final del aula, según indiquen los responsables de sede.

Además, durante la realización de las pruebas, el alumnado deberá mantener visible sobre la mesa su documento de identificación. Tampoco se permitirá el acceso con gorras, sombreros, pañuelos ni otros elementos que cubran el cabello, la frente o las orejas, de manera que el rostro permanezca completamente visible.

Otra novedad este año es que la PAU permitirá también la identificación mediante DNI electrónico a través de la aplicación oficial MiDni. En estos casos, el coordinador de sede validará la identidad utilizando un dispositivo habilitado para ello y, una vez realizada la comprobación, el estudiantado deberá apagar nuevamente el teléfono móvil y dejarlo junto al resto de pertenencias.

MÁS VIGILANCIA EN LAS AULAS

Debido a la proliferación de estos dispositivos la Universidad intensificará la vigilancia presencial en función del tamaño de las aulas. Cada espacio contará, al menos, con dos vigilantes cuando haya entre 40 y 80 estudiantes y con un mínimo de tres en aquellas aulas con más de 80 estudiantes.

La Comisión Organizadora de la PAU ha trabajado durante las últimas semanas en la actualización de los protocolos de actuación ante sospechas de copia, con el objetivo de preservar el normal desarrollo de los ejercicios y minimizar cualquier incidencia que pueda afectar al resto del alumnado.

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebrará en Cantabria los días 2, 3 y 4 de junio y toda la información está disponible en Evaluacion-de-Bachillerato-para-el-Acceso-a-la-Universidad.