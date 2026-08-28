UGAM-COAG ve "inaceptable" que Morán "niegue las cifras reales" del lobo mientras los ganaderos sufren ataques diarios

Archivo - Protesta convocada por las organizaciones agrarias en Santander. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UGAM-COAG ha calificado de "inaceptable" que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "niegue las cifras reales" del lobo, mientras los ganaderos soportan "ataques diarios, animales muertos y pérdidas económicas y emocionales que nadie más asume", y ha exigido al MITECO "rigor, respeto y soluciones reales".

"Si el Ministerio no reconoce la magnitud real del problema, difícilmente podrá ofrecer soluciones eficaces", ha manifestado la organización este viernes en nota de prensa, después de que Morán advirtiera en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander que España no enviará a Bruselas los datos remitidos por las comunidades autónomas sobre el lobo porque "falsean" la realidad y se basan en criterios "políticos" y no "científicos".

UGAM-COAG ha expresado su "más absoluta preocupación y rechazo" ante estas declaraciones que, a su juicio, suponen "cuestionar públicamente" los datos oficiales sobre la población de lobo presentados por el Gobierno de Cantabria, los cuáles han sido "elaborados por técnicos públicos y basados en seguimientos rigurosos", ha destacado.

Para la organización, se trata de "un mensaje irresponsable para quienes sufren el problema cada día". "Resulta gravísimo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ponga en duda cifras que afectan directamente a las familias ganaderas de Cantabria", ha valorado.

Asimismo, considera "intolerable" que el Gobierno de España "se niegue" a remitir a la Comisión Europea las cifras aportadas por las comunidades autónomas, especialmente cuando la población de lobo y los daños "siguen aumentando" en Cantabria y las explotaciones ganaderas en régimen extensivo están en "una situación límite, sin respuestas ni reconocimiento institucional".

Por esta razón, UGAM-COAG ha exigido al MITECO "respeto institucional" al trabajo técnico de las comunidades autónomas, "rigor" científico y administrativo en la elaboración y envío del informe sexenal, "reconocimiento explícito" de la "gravedad" de los daños que sufren las ganaderías afectadas de Cantabria y demás CCAA por los daños del lobo, y medidas inmediatas y eficaces para frenar una situación "ya insostenible".

"La ganadería extensiva no puede seguir siendo la víctima silenciosa de decisiones políticas alejadas del territorio", ha sentenciado.