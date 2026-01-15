UGT y CCOO confían en un "buen acuerdo" en el nuevo convenio de Hostelería

Archivo - Camareros en un bar - EUROPA PRESS - Archivo

Los dos sindicatos analizan con los empresarios los principales problemas del sector y reanudarán la negociación el 29 de enero SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han mostrado su confianza en alcanzar "un buen acuerdo" con la Asociación de Hostelería de Cantabria, tras trasladar su plataforma conjunta de reivindicaciones a la patronal en la primera reunión de negociación del nuevo convenio colectivo de Hostelería, que afecta según la época del año a más de 22.000 trabajadores.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han explicado que en esta primera cita negociadora del convenio colectivo de Hostelería de Cantabria se han detallado y explicado las peticiones sindicales y se han analizado los principales problemas del sector "con el objetivo de solucionarlos por ambas partes".

"De lo que se trata es de alcanzar un acuerdo beneficioso que mejore las condiciones laborales y logre un sector que sea atractivo para los trabajadores y trabajadoras de Cantabria", subrayan ambos sindicatos, que reanudarán la negociación con la patronal el próximo 29 de enero en el mismo escenario donde la han iniciado, en la sede del Organismo Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).