UGT y CCOO estiman en el 63% el seguimiento de la huelga en Cantabria

Publicado 08/03/2019 15:14:50 CET

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han informado que el seguimiento de la huelga del 8 de marzo ha alcanzado el 63% en Cantabria y ha afectado a todos los sectores de actividad en la región, según sus primeras estimaciones.

Por ello, en un comunicado, ha manifestado su satisfacción ante la respuesta de los trabajadores a la huelga y los paros convocados para este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada "para la reflexión y la lucha", para "avanzar en derechos, por la justicia" y en pro de la igualdad de género y contra la discriminación.

"Queremos igualdad ya. Más hechos y menos palabras. Es un gran éxito que nos hayamos colado en la agenda política", han subrayado las responsables de Mujer e Igualdad de ambos sindicatos, Rosa Mantecón y Asunción Villalba, durante la concentración que se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento.

Para Mantecón, "nuevamente un 8 de marzo estamos en la calle, ocupando un espacio natural para los sindicatos, un espacio de reivindicación". Ha pasado un año desde la "exitosa" movilización del año pasado "y no ha cambiado nada", por lo que han exigido al empresariado y a los políticos "que se pongan manos a la obra y que realmente pongan en marcha medidas para que las cosas cambien".

"Estamos sorprendidas que después de 30 años celebrando el 8 de Marzo algunos hayan descubierto a las feministas y lo que hacemos. Hay que seguir inundando las calles, los barrios y estamos abandonando nuestro trabajo de cuidados no bien entendido, nuestro trabajo remunerado en las empresas y nos echamos a la calle para reclamar la igualdad", ha manifestado Villalba.

Las dos sindicalistas han animado a todas las mujeres y hombres de Cantabria a seguir participando de todos los actos y actividades de esta jornada de reivindicación de las mujeres así como a secundar la manifestación convocada por la Comisión 8 de Marzo para esta tarde, que partirá desde Cuatro Caminos a las 19.00 horas y llegará hasta el Ayuntamiento de la capital cántabra

La concentración convocada por UGT y CCOO en la plaza del Ayuntamiento por la mañana ha contado con la intervención de cuatro mujeres, además de las secretarias de Igualdad y Mujeres de los dos sindicatos, que han expuesto sus exigencias y reivindicaciones.

Villalba ha defendido un "feminismo sindicalista que corrija las históricas desigualdades de género" y ha clamado por "una igualdad sin fronteras para una sociedad más humana, justa y democrática". Además, ha reconocido que "en esta lucha no estamos solas. El feminismo ya forma parte de la acción de compañeros que se suman para derribar los muros del patriarcado y el capitalismo".

Por su parte, Placi Soberón, trabajadora del sector de la limpieza, ha alzado su voz contra la discriminación "que relega a las mujeres a la precariedad y que nos ata a los peores trabajos, a los más temporales, a las jornadas parciales".

Otra de las participantes ha prestado su voz "a las mujeres que llegaron a España para cuidar a nuestros hijos e hijas, para cuidar a nuestros mayores, que no descansan ni domingos ni festivos", que no tendrán indemnización cuando se las despida. Todas esas mujeres "invisibilizadas que hoy no pueden parar", ha dicho.

Isabel González, trabajadora de Maflow, empresa del metal, ha reclamado durante su alocución "mismos derechos en el trabajo y la sociedad y ha exigido que se reconozcan nuestras capacidades, nuestra formación para acabar con la discriminación que nos exige demostrar a cada paso que tenemos el gen de la valía; que valgo para el puesto, que valgo para tener una responsabilidad".

Amparo, trabajadora de la Universidad de Cantabria (UC), ha denunciado el techo de cristal "inadmisible" en un espacio académico, "un techo que frena la llegada de las mujeres a puestos más altos" pero el problema es que "se pierde talento" y ha instado a coger "unas escaleras que nos lleven a estos techos".

"Hoy, 8 de marzo, y todos los días, somos viento transformador que acompaña a millones de mujeres", ha exclamado Mantecón, para continuar incidiendo en que "estamos hartas de decir no, ahora decimos basta en las calles, alzando nuestra voz, luchando contra los empresarios que no respetan nuestros derechos y exigiendo a los responsables políticos que respalden el clamor popular ante la barbarie de la desigualdad".