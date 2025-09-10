UGT y CCOO piden a PP y Vox que "no bloqueen" la tramitación de la ley de reducción de jornada

Concentración de UGT y CCOO en Santander en favor de la ley de reducción de jornada laboral y en contra de las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts - EUROPA PRESS

Defienden que rebajarla a un máximo de 37,5 horas es "posible" y niegan que afecte a la productividad: "No vamos a ceder"

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en Santander en favor de reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, y han reclamado a los diputados cántabros de PP y Vox en el Congreso que piensen en los "más de 100.000 trabajadores cántabros" que se verían beneficiados y "no bloqueen" la tramitación de la norma.

Sus secretarios generales en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente, han defendido que reducir la jornada laboral es "posible" y han negado que ello afecte a la productividad.

"No vamos a ceder", han advertido en declaraciones realizadas a los medios de comunicación durante la concentración, celebrada a las puertas de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Allí, han criticado las enmiendas a la totalidad planteadas por PP, Vox y Junts contra el proyecto de ley de reducción de jornada, que se debaten y votan este miércoles en la Cámara Baja, motivo por el cual se ha convocado esta manifestación en Santander y en otros 40 puntos del país, incluida una a las puertas del Congreso.

En este sentido, la líder autonómica de CCOO, dirigiéndose a los diputados por Cantabria de PP (Félix de las Cuevas y Javier Noriega) y de Vox (Emilio del Valle), se ha preguntado si éstos "van a votar a favor de la mejora de los derechos" de los trabajadores o "si van a votar en contra".

"Queremos saber si estos diputados hoy van a dar la espalda a la ciudadanía de Cantabria o no, porque hasta día de hoy no se han pronunciado. Lo único que sabemos es que sus partidos, tanto el PP como Vox, mantienen en pie esas enmiendas a la totalidad y lo hacen junto a Junts, porque Partido Popular, Vox y Junts van de la mano en esta medida y quieren tumbar la mejora de los derechos de 100.000 personas trabajadoras en Cantabria", ha señalado.

Mantecón ha indicado que la jornada laboral lleva más de 40 años sin modificarse, cuatro décadas en las que se ha "mejorado la productividad" gracias a la tecnología, la digitalización y ahora con la Inteligencia Artificial y, con ello, la renta y los beneficios de las empresas.

Además, ha reivindicado que reducir la jornada laboral es "posible" y dejarla en 37,5 horas, que es lo que pretende la ley, se podría concretar en 30 minutos de jornada al día; 2 horas y media a la semana, y 10 al mes. Ello supondría, según ha indicado, prácticamente 14 jornadas laborales al año para las personas que trabajan a 40 horas semanales.

"Estamos hablando de que es tiempo de vida, para disfrutar de la familia, de la cultura, del ocio, de las amistades. Es tiempo para descansar, para cuidarse, para conseguir tener un mercado de trabajo más saludable y en definitiva es una oportunidad para que el país avance", ha defendido.

Ha explicado que tanto en España como en Cantabria la jornada media está en torno a las 38 horas semanales, algo que es "gracias al trabajo y a la negociación colectiva" y al "empuje" de los sindicatos.

"NO VAMOS A CEDER"

Tanto UGT como CCOO han advertido que "no van a ceder" en este asunto y van a "seguir insistiendo" por reducir la jornada laboral.

El secretario general de UGT en Cantabria ha señalado que reducir la jornada laboral "no deja de ser un reparto de la riqueza" y considera que bloquear el debate de la ley en el Parlamento constituye "un ataque directo contra la clase trabajadora".

También ha lamentado que, "otra vez", haya sido "imposible" negociar la reducción de jornada dentro del diálogo social con la patronal.

"Estamos otra vez frente a una situación como la del salario mínimo, como la de la reforma laboral, que se iba a hundir el mundo, y sin embargo luego se han demostrado que los números incluso han mejorado", ha señalado el líder de UGT, que ha afirmado que "decir que la reducción de la jornada laboral va en contra de la productividad es absolutamente absurdo".

Ha argumentado que las empresas más productivas son, "precisamente, las que tienen jornadas laborales más bajas de las 37 horas y media".

Carmona considera que detrás rechazo a la jornada laboral está el control de las horas extraordinarias.

Y es que, según los datos aportados por UGT y CCOO, en Cantabria se realizan al año más de 4 millones de horas extraordinarias, de las que "prácticamente el 50%, ni se cotizan ni se pagan". Ello supone más de 100.000 horas "sin pagar todos los meses", lo que Carmona ha tildado de "barbaridad".

Desde CCOO y UGT han señalado que los principales perjudicados de que la norma no se tramite son los trabajadores que tienen peores convenios y salarios.

Además, han añadido que dicha reducción "principalmente afectaría al colectivo de las mujeres, que son quienes ocupan los sectores más precarizados y quienes tienen mayores jornadas laborales".