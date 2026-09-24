UGT celebra que Salud anuncie grupos de trabajo de retribuciones y de cargas de trabajo en el SCS

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Valora "el compromiso" de la Consejería e insiste en reclamar la información sobre las retribuciones solicitada en el Parlamento SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de UGT ha valorado que Consejería de Salud se haya comprometido este jueves en la mesa sectorial de sanidad a crear grupos de trabajo sobre retribuciones y sobre las cargas de trabajo en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En un comunicado, el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona, ha subrayado que se trata de "una reivindicación y una lucha histórica de UGT que por fin parece que se va a materializar", y ha confiado en que "empecemos a trabajar este mismo año para solucionar las grandes diferencias que venimos denunciando tanto en retribuciones como en cargas de trabajo".

En este sentido, Carmona ha señalado que UGT lleva años sin firmar la mayoría de los últimos grandes acuerdos retributivos por detectar "desigualdades" que a su juicio "no responden a ningún criterio razonable", ni entre categorías ni dentro de una misma categoría, y en función del centro de trabajo o el ámbito asistencial.

"Hoy supone un primer paso para corregirlo", ha valorado el sindicalista, que no obstante considera necesario que, para que el grupo de trabajo se desarrolle "de la forma más eficaz posible", la Administración debe facilite los datos sobre las retribuciones del personal del SCS, solicitados en el Parlamento de Cantabria el 4 de mayo y cuyo plazo de respuesta venció el 5 de junio "sin que el Gobierno los haya facilitado hasta la fecha".

El sindicato reclama que los datos de retribuciones se faciliten desagregados por gerencias "en muchos casos", con el fin de detectar las discrepancias existentes entre la Gerencia de Atención Primaria y la de Atención Especializada "en numerosas categorías profesionales".

"UGT considera que ambas mesas son imprescindibles para avanzar hacia un modelo retributivo y organizativo más equitativo en el Servicio Cántabro de Salud y continuará trasladando esta reivindicación en los próximos encuentros con la Administración hasta su puesta en marcha efectiva", ha concluido.