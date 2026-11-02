UGT convoca este martes una asamblea de delegados en Cantabria por la huelga general

Carteles de huelga general - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Cantabria celebrará este martes 3 de noviembre una asamblea de delegados para informar de la huelga general convocada el 11 de noviembre por los salarios, la vivienda y los precios.

La asamblea de delegados tendrá lugar en el Hotel Santemar de Santander a partir de las 12.30 horas y nueve días antes del paro general de 24 horas convocado en toda España por UGT y CCOO.

En el encuentro, en el que intervendrán el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, y el secretario ejecutivo del sindicato, Valentín Fernández, se informará de la huelga general y se detallarán los preparativos de la misma.