UGT y COOO exigen al Gobierno que cumpla los acuerdos de personal porque sino "la huelga se va a hacer"

Publicado 08/05/2019 14:25:50 CET

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han exigido hoy al Gobierno de Cantabria que cumpla los acuerdos y preacuerdos a los que ha llegado con su personal laboral porque de lo contrario irán a la huelga este mes, en el que se celebran elecciones autonómicas y locales.

"Esperemos que se desbloquee antes porque sino la huelga se va a hacer", han asegurado a preguntas de la prensa los secretarios generales de UGT, Mariano Carmona; y de CCOO, Carlos Sánchez.

Este último ha apelado a la responsabilidad del Gobierno para que cumpla los acuerdos y evite la jornada de huelga, precisando que el "problema de fondo no es lo que se pide, porque no es nuevo", sino que se reivindica que se cumplan los acuerdos.

"El Gobierno de Cantabria tiene contraídos compromisos con los trabajadores, con los sindicatos, y lo que tiene que hacer es cumplirlos", ha remarcado.

Sánchez ha recordado que este mes hay elecciones autonómicas y municipales "y lo que se pone en juicio es la credibilidad de los gobernantes con sus trabajadores y deben cumplir sus contratos o acuerdos".

En este sentido, ha sostenido que si, como se ha dicho por parte de la Administración, se rebasan los límites económicos impuestos por el Estado, se debe situar "claramente dónde están los problemas", ponerlos "encima de la mesa", se evaluarlos y "que nos digan dónde hay que ir a reclamar".

Para Sánchez, el Gobierno tiene que asumir una responsabilidad, como es "haber dejado para el final el recuperar los derechos que se arrebataron" con la crisis, caso de las 35 horas.

"¿Por qué no se ha hecho esto el año pasado o el anterior? Porque al día siguiente a las elecciones autonómicas planteamos a Revilla en la Mesa de Diálogo Social el cumplimiento de sus programas y compromisos", se ha preguntado el líder de CCOO, para quien esta recuperación se podía haber hecho "antes".

Como no ha sido así, ahora los sindicatos intentan "forzar" el cumplimiento de sus compromisos con la amenaza de una huelga. "Esperemos que no se haya dado por zanjado el asunto en la última reunión y que no nos aboque a la huelga porque se va a hacer; porque esto no se amagar y no dar".

Por su parte, Carmona ha subrayado que "da igual cuándo se hagan las reivindicaciones de los trabajadores, si es en campaña electoral o fuera de campaña. De lo que tienen que encargarse los políticos es de que estén solucionados los temas de los trabajadores y así no se producen (las huelgas) en campaña ni fuera de campaña".

El líder de UGT ha señalado que las reivindicaciones de los trabajadores "son legítimas" y los políticos "tienen que afrontar este conflicto como se solucionan todos, que es con negociación y con palabra, es decir, que cuando llegas a un acuerdo hay que cumplirlo".

En este sentido, ha enfatizado que la base de cualquier negociación es la "confianza entre las partes". "Si hay negociaciones y se llega a acuerdos y luego no se cumplen, eso deslegitima a cualquiera para llegar a cualquier solución posterior".

Por otra parte, en relación a movilizaciones anunciadas por ambos sindicatos por las desigualdades generadas por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ante la puesta en marcha de las 35 horas semanales, Carmona ha instado a afrontar la situación "a la mayor brevedad posible", así como a respetar a los sindicatos y a llegar a acuerdos dentro del diálogo social.

"Hay que afrontar estas cuestiones como se ha hecho siempre, en la mesa de trabajo, con diálogo. Pero hay que atender las necesidades de los trabajadores, da igual que estemos en campaña que fuera de campaña", ha insistido.

Los dirigentes sindicales han realizado estas declaraciones a preguntas de la prensa tras mantener una reunión con la alcaldesa de Santander, Gema Igual.