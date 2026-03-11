UGT denuncia el "deterioro" de las instalaciones deportivas del Parque de Cros y la "incertidumbre" de su plantilla

Archivo - Parque de Cros. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha criticado al Ayuntamiento de Camargo por "el estado de deterioro y de abandono" de las instalaciones deportivas del interior del Parque de Cros de Maliaño y la "incertidumbre" laboral de su plantilla por no haberse resuelto todavía el concurso público de la empresa adjudicataria del servicio.

Por ello ha exigido al Consistorio un plan urgente de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones, la publicación inmediata del nuevo pliego y la convocatoria del concurso público con garantías de subrogación y de estabilidad para la plantilla.

En concreto, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) ha denunciado este miércoles en un comunicado que el recinto deportivo interior del Parque de Cros tiene "desde equipamiento deportivo claramente deteriorado u oxidado o una iluminación más que deficiente, hasta vestuarios en un estado lamentable", lo que en su opinión "reafirma una falta de mantenimiento general" y "compromete no sólo la calidad del servicio público prestado a la ciudadanía sino también un riesgo para usuarios y personas trabajadoras".

UGT agrega a su denuncia la "incertidumbre" laboral de la plantilla de la empresa concesionaria de las instalaciones deportivas, Sport Studio Servicios Deportivos, que, según el sindicato, ya ha anunciado su intención de no continuar con sus servicios por no haberse publicado el nuevo concurso de adjudicación.

"No es normal que el Ayuntamiento de Camargo lleve dos años sin publicar el concurso público y mantenga a la plantilla en una situación de absoluta incertidumbre y sin garantía alguna de cuál será el futuro del servicio y de sus puestos de trabajo", agrega el comunicado del sindicato.

UGT valora que la plantilla "pese a esta incertidumbre que afecta a su estabilidad laboral y a la planificación organizativa del servicio, continúa desempeñando sus funciones con una profesionalidad y responsabilidad incuestionables".

Pero censura como "inaceptable" la "falta de previsión y una gestión municipal que pone en riesgo la continuidad del servicio deportivo, la seguridad de las instalaciones y la calidad del servicio a los usuarios".