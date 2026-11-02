UGT exige a Educación una alternativa profesional al uso obligatorio de certificados digitales en Yedra

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SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido este lunes a la Consejería de Educación una alternativa profesional al uso obligatorio de certificados digitales para el profesorado en la plataforma Yedra, que el sindicato considera "una herramienta imprescindible para el desempeño de sus funciones".

El responsable de Enseñanza Pública de UGT en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha calificado de "injustificado" que se condicione el acceso a una herramienta de trabajo al uso de unas credenciales electrónicas particulares que también permiten realizar trámites personales ajenos al ámbito educativo.

Además, ha advertido de los riesgos que puede plantear su utilización en ordenadores compartidos y en equipos de aula, cuya configuración y seguridad no dependen directamente del profesorado. Al respecto, San Emeterio ha recalcado que la protección de los datos del alumnado "es una obligación que debe garantizar la Administración, sin descuidar la seguridad de la identidad digital de sus trabajadores ni trasladarles cargas y riesgos injustificados".

Para el sindicalista, "es más que cuestionable que la Consejería de Educación justifique esta medida como una exigencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sin identificar el requerimiento que la impone".

"Ni el Reglamento General de Protección de Datos, ni la Ley Orgánica 3/2018, ni el Esquema Nacional de Seguridad establecen, con carácter general, la obligación de utilizar certificados personales o Cl@ve particular para acceder a aplicaciones profesionales", ha subrayado el responsable de Enseñanza Pública de UGT en Cantabria.

Por todo ello, UGT ha exigido a Educación que revise la medida, habilite un sistema corporativo de autenticación y acredite "la supuesta exigencia de la AEPD", además de reclamar que esta cuestión se aborde con la representación sindical del profesorado.

"UGT no pone en duda que YEDRA deba ser una plataforma segura pero rechazamos que la Consejería pretenda garantizar esa seguridad imponiendo al profesorado el uso de sus credenciales personales", ha concluido San Emeterio, que ha puntualizado que "la Administración debe proporcionar los medios necesarios para trabajar, no trasladar sus obligaciones a los docentes".