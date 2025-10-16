UGT exige el pago del Complemento de Atención Continuada a todas las categorías del Servicio Cántabro de Salud

Advierte de posibles movilizaciones

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de UGT-Sanidad ha exigido al Gobierno de Cantabria "igualdad" en el pago del Complemento de Atención Continuada (CAC) para todas las categorías profesionales del Servicio Cántabro de salud (SCS) "y no sólo para una de ellas".

En un comunicado, el secretario de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona, ha explicado que el sindicato ya reclamó al Gobierno de Cantabria en la mesa de Función Pública, el 13 de octubre, una partida en los próximos Presupuestos Generales de 2026 que garantice el pago del CAC a todo el personal que se encuentre en situación de incapacidad temporal.

"No es justo que, por la Ley de Simplificación Administrativa, sólo haya una categoría profesional que tenga reconocido el derecho a percibir el complemento en los períodos de incapacidad temporal, lo que no deja de representar una discriminación inaceptable en el Servicio Cántabro de Salud", ha sostenido el sindicalista.

En este sentido, ha defendido que "todas" las categorías profesionales del Servicio Cántabro de Salud, tanto las sanitarias como las no sanitarias, "contribuyen a ofrecer un servicio público de calidad y no puede haber trabajadores de primera y de segunda".

Por este motivo, UGT apoya la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado 14 de octubre, que plantea modificar la normativa legal de personal estatutario de instituciones sanitarias para extender el derecho al Complemento de Atención Continuada a todo el personal, sin excepción.

Al respecto UGT ha instado al resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Cantabria a respaldar esta iniciativa "en nombre de la equidad, la justicia laboral y la cohesión del sistema sanitario público".

Carmona ha enfatizado que esta medida "no solo responde a un principio básico de igualdad, sino que también contribuiría a evitar conflictos laborales y litigios derivados del actual trato desigual en materia retributiva".

POSIBLES MOVILIZACIONES

Además, ha advertido que si no se modifica la citada ley para incluir a todos los trabajadores del SCS "en igualdad de derechos", UGT estudiará "todas las opciones posibles", incluida la convocatoria de movilizaciones, "con el objetivo de garantizar la igualdad y el reconocimiento justo de todos los profesionales del sistema sanitario público cántabro".

"Defendemos la igualdad real en las condiciones laborales del personal del SCS y que cada profesional, desde su puesto de trabajo, contribuye al bienestar de la ciudadanía y merece el mismo reconocimiento", ha concluido.