UGT exige la reubicación de todo el personal de la Gerencia del SCS por las obras de la Residencia por vibraciones

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SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido a la Consejería de Salud la reubicación inmediata de todo el personal que trabaja en la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS), afectada por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria. De momento, se ha trasladado al personal de la quinta plata pero continúa allí el de las plantas baja, primera y tercera.

UGT-Sanidad responde así a un aviso de una afiliada y trabajadora de la quinta planta de la Gerencia del SCS, que el pasado viernes 17 de abril requirió la presencia del sindicato por vibraciones que sufría el edificio por los trabajos cercanos de maquinaria pesada, ha informado este lunes el sindicato.

En un comunicado, el secretario de UGT-Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, ha detallado que "nos trasladaron la angustia y el miedo que venían sufriendo los trabajadores durante toda la semana por esas fuertes vibraciones y tras desplazarnos allí para comprobarlo, se solicitó la reubicación del personal a representantes de la propia Gerencia del Servicio Cántabro de Salud".

"Aunque nos informaron que los técnicos tanto del SCS como de la empresa encargada de las obras no apreciaban riesgo alguno por esas vibraciones, ese mismo día (17 de abril) nos anunciaron que se procedería a la reubicación de las trabajadoras de la quinta planta en la primera y, al final, se las terminó trasladando al edificio Lagunilla alquilado para tal fin", agrega Carmona.

El sindicato reclama que "se trasladé a todo el personal sin más demoras y en esta misma semana porque todavía permanecen allí el de las plantas baja, primera y tercera, pertenecientes a distintos servicios; entre ellos el de asistencia sanitaria, cuidados, informática, farmacia y de registro".

Carmona ha recalcado que lo sucedido "demuestra que la intervención sindical resulta clave para que las situaciones denunciadas por los trabajadores sean escuchadas y atendidas".

"Para UGT, la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad absoluta", ha subraya Carmona, que ha manifestado que la normativa en materia de prevención de riesgos laborales obliga a actuar ante cualquier situación que pueda suponer un riesgo para la salud, "por lo que seguiremos vigilantes y no descartamos adoptar nuevas medidas si no se da una solución definitiva e inmediata a esta situación".