UGT opina que la huelga de médicos "es corporativa, fractura el SCS y perjudica a la sanidad pública"

El Sector de Sanidad de la Federación de UGT Servicios Públicos en Cantabria ha denunciado que la huelga de médicos es "corporativa, fractura el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y perjudica a la sanidad pública".

En un comunicado, UGT-Sanidad elogia "la labor de todos los profesionales que sostienen la atención sanitaria en Cantabria y su compromiso con los pacientes incuestionable" y rechaza "una huelga que no responde al interés general sino a una estrategia corporativa impulsada por un sindicato minoritario (el Sindicato Médico de Cantabria) que busca un marco exclusivo, al margen del resto del Sistema Nacional de Salud".

UGT se pregunta al respecto si "se defiende el sistema público o intereses corporativos" y recalca que, además, este conflicto se produce "en un contexto preocupante de debilitamiento de lo público y avance de lo privado, de pactos parciales, mesas paralelas y acuerdos fuera de la negociación oficial, como el llamado Pacto por la Sanidad con el SMC, que han generado desigualdad y enfrentamiento entre profesionales".

En este sentido, afirma que el modelo de retribuciones "refleja estas desigualdades: mientras los médicos han recibido subidas de hasta 440 euros, otros trabajadores esenciales apenas perciben incrementos de 60 euros"

"Incluso se llegó a modificar una ley para que solo los médicos cobraran el Complemento de Atención Continuada en incapacidad temporal, medida que solo se corrigió gracias a la acción sindical", apostilla.

Sobre las guardias, UGT agrega que el problema requiere soluciones, no confrontación y el nuevo Estatuto Marco --que es el objeto de esta huelga convocada a nivel nacional-- "establece límites claros y descansos obligatorios pero surge una pregunta evidente: si los descansos protegen al profesional y al paciente, ¿cómo encaja la compatibilización inmediata con actividad privada tras una guardia?".

NEGOCIACIÓN PARA TODOS LOS PROFESIONALES

UGT subraya que la negociación colectiva existe para "equilibrar los intereses de todos los profesionales y no se trata de que los médicos no tengan voz: el problema es que algunos buscan imponer un marco exclusivo cuando el acuerdo no les conviene".

Para el sindicato, "en Cantabria prima este modelo, donde se negocian fuera de la mesa oficial condiciones que afectan a profesionales que no les corresponde, y es precisamente este modelo el que algunos quieren imponer".

"Como reconoció el propio consejero de Sanidad, esta huelga va contra el Ministerio, no contra el Gobierno regional ni su forma de actuar y muchos médicos no apoyan ni la estrategia del sindicato minoritario ni estos acuerdos parciales fuera de la negociación oficial", argumenta UGT-Sanidad.

También alude en su comunicado a la clasificación profesional y señala que "el Estatuto plantea reconocer la formación y especialización de los médicos, aunque habría que preguntarse si se busca solo eso o más bien mantener jerarquías históricas o si podría ser también el momento de valorar otros perfiles, como gestores sanitarios, en puestos de decisión".

IMPACTO ASISTENCIAL

Por otra parte, UGT apunta que el impacto asistencial de la huelga se nota en quirófanos y consultas, incluyendo Atención Primaria, "aumentando demoras y parches" y es "especialmente grave" la afectación a la reproducción asistida, "mujeres que iniciaron tratamiento hormonal se han visto obligadas a regresar sin completar la transferencia embrionaria". Por ello se pregunta "cómo puede permitirse que un conflicto corporativo afecte a procesos tan sensibles".

Para UGT, "la sanidad pública no es Fórmula 1 individual: aunque los pilotos van y vienen y cambien de equipo, lo que realmente importa es la escudería; el monoplaza y el equipo completo (celadores, auxiliares, enfermeras, técnicos, administrativos y médicos) son los que marcan la diferencia, no los pilotos por sí solos".

"No se puede pilotar dos monoplazas ni estar en dos equipos a la vez. Pretender competir simultáneamente en la sanidad pública y en la privada solo perjudica a la ciudadanía y al sistema público, que debe funcionar con equidad, derechos comunes y cohesión para todos", concluye el comunicado del sindicato.