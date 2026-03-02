UGT pide a la Administración activar un registro laboral del radón con sólo 15 empresas inscritas en Cantabria

Jornada de UGT sobre gas radón - UGT

Una jornada del sindicato analiza los efectos laborales de este gas asociado a medio centenar de casos de cáncer pulmón en Cantabria SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado este lunes a la Administración y al Consejo de Seguridad Nuclear activar un registro obligatorio de centros de trabajo con exposición al gas radioactivo radón que en la actualidad sólo tiene a 175 empresas inscritas en España, 15 en Cantabria.

Así lo ha reclamado el secretario de Salud Laboral de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria, Pedro Cobo, en una jornada técnica en Santander organizada por el sindicato sobre los efectos en el ámbito laboral de un gas que es el primer causante de cáncer de pulmón entre las personas no fumadoras y el segundo entre las fumadoras, hasta el extremo de incrementar un 25% el riesgo de contraer la enfermedad en estos últimos.

Según las estimaciones facilitadas por los expertos invitados a la jornada de UGT, el gas radón genera entre el 7 y el 14% de casos de cáncer de pulmón y en España se calculan unas 2.000 personas fallecidas directamente con los vinculados al gas radón, en torno a medio centenar en Cantabria, entre un total de casi medio millar de casos contabilizados el año pasado.

"El gas radón no sólo tiene un efecto en el ámbito laboral: es una cuestión de salud pública y el problemas es que es un factor de riesgo laboral tan importante como desconocido", ha advertido Cobo, que ha reiterado la denuncia de su sindicato sobre "el escaso registro y reconocimiento" del radón en los centros de trabajo.

El secretario de Salud Laboral de FeSMC-UGT en Cantabria ha subrayado que si las empresas no figuran en el registro del radón y no se hacen las evaluaciones correspondientes, "estaremos haciendo un flaco favor a combatir este dañino factor de riesgo", por lo que ha instado a la Administración pública a "hacer inspecciones y a obligar a las empresas a darse de alta en el registro para poder controlarlo y hacer una planificación adecuada".

FALTA DE REGISTRO "TAN GRAVE COMO TEMERARIA"

En el mismo sentido se ha expresado la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, que ha recordado que su sindicato viene denunciando que la falta de registro del gas radón "es tan grave como temeraria porque está en el suelo, en las viviendas y en los centros de trabajo".

Ruiz ha criticado que, "como casi todas las normativas que intentan proteger a las personas trabajadoras, la del radón también tuvo un retraso incomprensible porque una directiva de UE de 2013 ya obligaba a implantarla con un límite temporal hasta 2018 y aquí no se hizo hasta 2022, motivo por el que España y otros estados miembros fueron sancionados".

"Es muy peligroso no mirar a los ojos a este factor de riesgo y no poner las medidas protectoras adecuadas", ha agregado Ruiz, que ha dicho que en España se calcula que el número de muertes por cáncer de pulmón asociado al radón es muy similar al de las víctimas mortales de los accidentes de tráfico "y hay muchas campañas y prevención en el tráfico pero no en el radón".

JORNADA TÉCNICA Y DIVULGATIVA

En el acto inaugural de la jornada 'Radiación Natural: Gas Radón en el ámbito laboral', en el que ha intervenido el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, se ha explicado que el objetivo de este foro técnico es sensibilizar de los efectos del gas radón en el ámbito laboral, "que no deja de ser un gran desconocido todavía".

La jornada ha contado con las conferencias de Luis Santiago Quindós Poncela, catedrático de Ciencias Físicas de la Universidad de Cantabria (UC), que fue homenajeado recientemente por la Asociación Europea del Radón por su labor de investigación al frente del Grupo de Radioactividad Medioambiental de la UC, cuyo laboratorio es pionero en el estudio del gas radón en España.

Además, el foro técnico ha contado con las ponencias de Ana María González Pescador, directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST); y José Manuel López Vega, médico especialista en Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La segunda mesa técnica de la jornada, dedica específicamente a la exposición del gas radón, ha acogido las intervenciones de los mencionados Pedro Cobo y Patricia Ruiz; y justo antes del acto de clausura con Pedro Aller Fernández, vicesecretario federal del Área Externa de FeSMC-UGT; y el secretario general de la federación ugetista en Cantabria, Jesús López Zubieta.