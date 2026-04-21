UGT valora la reducción de ratios en los comedores escolares de Cantabria tras su propuesta

Archivo - Comedor escolar.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Restauración Colectiva de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria ha agradecido a la Consejería de Educación (PP) que haya reducido el ratio de monitores de los comedores escolares de los centros educativos públicos, tras estimar una propuesta del sindicato.

En un comunicado, UGT ha aclarado que planteó en enero en una reunión con Educación una serie de medidas "fundamentales" con mejoras para el personal de comedores escolares para ser tenidas en cuenta en el nuevo pliego de cláusulas técnicas que regulará los contratos con las empresas concesionarias del servicio.

Según ha precisado la responsable de Restauración Colectiva de UGT en Cantabria, Mari Luz Basurto, esas propuestas ponían el foco en "la necesidad de disminuir las ratios para mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio que se presta en los centros educativos".

Así, la sindicalista ha agradecido que el departamento que dirige Sergio Silva lo haya tenido en cuenta y adopte una decisión que supone "un avance significativo en la labor y en las condiciones laborales" de aproximadamente más de un millar de trabajadores de distintas empresas elegidas por cada centro para prestar el servicio de comedor a su alumnado, "siempre y cuando cumplan el pliego de condiciones", ha recalcado.

En concreto, en el caso de un solo monitor, en el nuevo ratio atenderá a un número de entre 9 y 16 alumnos comensales de Infantil cuando en el anterior era entre 9 y 23; en Primaria ahora será entre 16 y 32 cuando antes era entre 16 y 45 alumnos usuarios; y en la ESO se establece entre 21 y 50, en lugar de entre 21 y 60 comensales.

Como ha especificado el sindicato, esta reducción de ratios se aplicará de manera progresiva según el número de alumnado a atender en un baremo de hasta 12 monitores cuando se superen grupos de comensales que superen los 300 en Infantil, más de medio millar en Primaria o más de 700 en la ESO.