UGT ve "excesivo" el ERE de 77 despidos planteado por Solvay y exige un plan social

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en la fábrica de Solvay en Barreda (Torrelavega) considera "excesivo" el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) planteado por la multinacional con 77 despidos en esta planta cántabra y exige que "si hay salidas de personal, se hagan con un plan social".

"Más allá de las cifras, que consideramos excesivas en relación con la reducción de capacidad, hemos propuesto un plan social como se ha hecho habitualmente porque esta opción se ha demostrado la más eficaz y satisfactoria para todas las partes", agrega en un comunicado UGT-FICA, sindicato mayoritario en la factoría.

Señala que la empresa se ha "limitado" a comunicar su intención de abrir un período de consultas o de negociación de un ERE que implicaría la reducción de la capacidad de producción de las 600.000 toneladas actuales a 420.000, lo que implicaría el citado número de despidos.

UGT agrega que Solvay alega "la mala situación de los mercados y las dificultades de la empresa para colocar sus productos en los mismos, unido a la situación de incertidumbre que caracteriza a la política internacional, que impide atisbar una recuperación económica a corto o medio plazo".

"La información que nos ha trasladado hoy se limita a comunicar esta intención, por lo que los plazos legalmente previstos ya han comenzado a contar; así que en los próximos siete días naturales, el comité de empresa deberá nombrar una comisión representativa para iniciar la negociación", explica en el comunicado el sindicato.

UGT-FICA subraya que "más allá de las razones objetivas que ha expuesto la empresa", que analizarán "minuciosamente" cuando dispongan de la información que les debe aportar y, a falta de una valoración "más exhaustiva", se hacen "algunas preguntas fundamentales para el futuro de esta fábrica".

En este sentido, el sindicato cuestiona "¿si es operativa una instalación diseñada para un millón de toneladas, funcionando a menos de la mitad de su capacidad?, ¿en qué situación queda la transición energética prevista para la planta? o si ¿se está realizando un cierre por fases de la fábrica?".

NUEVO PERJUICIO PARA LA FÁBRICA DE TORRELAVEGA

A juicio de UGT, en los últimos años, y especialmente en los dos últimos, la fábrica de Torrelavega se ha visto "muy perjudicada" por las decisiones del Grupo Solvay, pues esta es "la segunda reducción de capacidad en este periodo", a lo que se suma que "no se acaban de materializar, o bien directamente se han descartado, las potenciales inversiones previstas para un incremento en la producción de bicarbonato, o las relacionadas con el futuro y la estabilidad de la fábrica, como es la transformación de la caldera B&D a gas".

"Sabemos que la situación del mercado del carbonato es muy preocupante, pero lo cierto es que nuestra fábrica es la que está sufriendo todos los recortes de la capacidad de producción, o al menos los que tienen mayor impacto" concluye UGT-FICA.