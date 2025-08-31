La UIMP cierra esta semana sus Cursos de Verano con el encuentro de AMETIC y un reconocimiento a Cayetana Guillén Cuervo

Archivo - La actriz Cayetana Guillén Cuervo será reconocida por la UIMP.-ARCHIVO - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) despide esta semana sus Cursos de Verano con una programación marcada por el encuentro de AMETIC, los 30 años del Comité de las Regiones y el reconocimiento 'Cinematografía' a la actriz Cayetana Guillén Cuervo.

El final de esta edición lo pondrá el acto institucional de clausura que se celebrará el jueves, 4 de septiembre, a las 12.00 horas en la sala Riancho-Bringas del Palacio de La Magdalena, con la lección 'Ciudades que nos cuiden: nuevas formas de vivir, nuevas formas de hablar' del profesor de urbanismo y ordenación del territorio de la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid, José María Ezquiaga.

La programación académica de esta semana comienza con el '39 encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones', de AMETIC, que del 1 al 3 de septiembre reúne a administraciones públicas, empresas, academia y sociedad para debatir los grandes retos y oportunidades de la transformación digital.

Entre los monográficos destacados de la semana se encuentra 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', del miércoles 3 al viernes 5, que busca generar propuestas que orienten los avances en España y en el conjunto de la UE.

En las mismas fechas también se celebrará 'Arquitectura y vivienda: una nueva forma de hablar' que estará enfocado en las políticas de vivienda como un elemento clave en el desarrollo económico sostenible.

Además, durante los cinco días el Palacio acogerá la Semana Portuaria con los cursos 'Redes de transporte inteligentes: los desafíos de la logística sincromodal' (martes 2 de septiembre); 'Danto voz a los datos: los puertos. Organizaciones Data- Driven' (miércoles 3); y 'Economía circular en los puertos' (jueves 4); y 'Escuela de liderazgo. Port management. Human touch: liderar y gestionar el talento de los puertos' (viernes 5).

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a la programación cultural, el martes 2 el autor Bernardo Atxaga (1951, Asteasu) protagonizará la última cita de los 'Martes literarios', a las 19.00 horas, en el Palacio.

Entre sus libros, escritos originalmente en lengua vasca, destacan 'Obabakoak', 'Memorias de una vaca', '1001 Children's Books You Must Read Before You Grow Up', 'El hombre solo' y 'Siete casas en Francia'.

Ya el miércoles 3 será el acto de entrega del XVI Reconocimiento a la Cinematografía a la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo (1968, Madrid) como homenaje "a una mujer que ha contribuido desde varios frentes a difundir y enriquecer la industria audiovisual del país". Será a las 19.00 horas en el Hall Real donde mantendrá una conversación con el director de cine Nacho Solana.

Por otra parte, se puede seguir visitando la exposición 'Evocaciones simbólicas: Una mirada contemporánea sobre el Museo del Prado' (hasta el 15 de septiembre); las muestras de Juan Uslé 'Vanishing I, II y III' (hasta el 5) y 'Breathing Bay' (hasta el 15); y la exposición de fotografía 'New York-New York' de Ruth Orkin (hasta el 18 de octubre en el CDIS).