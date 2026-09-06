La UIMP encara la última semana de los cursos de verano con geopolítica, la industria farmacéutica o la Semana Portuaria

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SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La industria farmacéutica, el panorama geopolítico, el 50 aniversario del diario El País y la Semana Portuaria, entre otros, protagonizan la última semana de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El 'XXV Encuentro de la Industria Farmacéutica Española. Innovación farmacéutica en un mundo en transformación: salud, competitividad y seguridad estratégica' regresa a la UIMP los días 7 y 8 de septiembre para abordar los retos actuales y futuros en esta materia.

Al mismo tiempo, tendrá lugar el curso 'China: la consolidación de un coloso', que busca ofrecer una visión sobre la evolución más reciente de la economía china, sus cambios internos y su encaje en la neo-globalización a partir de fenómenos distópicos que se están produciendo en el panorama internacional.

Durante los mismos días también se celebrará 'El nuevo (des)orden mundial: panorama geopolítico' donde especialistas en el ámbito de la geopolítica, el derecho, el comercio, la defensa y la política internacional, como los exministros de Asuntos Exteriores Josep Borell o José Manuel García Margallo, ofrecerán diferentes aproximaciones sobre el impacto del escenario actual.

A lo largo de las jornadas del 7, 8 y 9 de septiembre, El País conmemora su 50 aniversario con un programa centrado en '¿Cómo se hace un periódico?' que abrirá las puertas del diario para compartir el trabajo de la redacción.

Además, el martes, 8 de septiembre, comienza la Semana Portuaria con el encuentro 'La ciudad portuaria iberoamericana: Nuevos horizontes en las relaciones puerto-ciudad y en la regeneración de waterfronts' enfocado en la revolución digital y la adopción de modelos de comportamiento sostenibles.

Mientras que el 9 será el turno de 'Ferroportuaria: movilidad sostenible e inteligente' donde se abordarán las principales políticas, directrices y objetivos que están marcando la transición hacia una movilidad ferroviaria y portuaria más limpia e inteligente.

El jueves será la sesión 'Los puertos en la nueva geoestrategia emergente' en la que se analizarán estos centros logísticos para el comercio y las infraestructuras críticas; y el viernes 11 la Semana Portuaria concluirá con la 'Escuela de liderazgo: un nuevo modelo de management para puertos y autoridades portuarias' con la misión de preparar a los líderes portuarios como 'agentes de cambio'.

Los días 9,10 y 11 de septiembre también estará en La Magdalena el curso 'Ética, sociedad y derecho' distribuido en sesiones en las que se hablará sobre las siguientes áreas de conocimiento: ética, ciudadanía, valores e instituciones; ética y justicia; ética y abogacía, ética, opinión pública, medios de comunicación y periodismo; y ética, empresa, ciencia y tecnología.

Finalmente, el 10 y 11 de septiembre la UIMP acogerá el encuentro 'Construyendo un proyecto común: 25 años de cooperación en el Sudoeste de Europa' que se articulará en varias ponencias y mesas redondas distribuidas en sesiones que abarcarán la evolución de la cooperación territorial en esta zona geográfica durante las últimas décadas.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a la programación cultural, este lunes se celebrará el concierto de clausura con la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataulfo Argenta, a las 20.00 horas, en el Paraninfo de Las Llamas.

El martes 8 será la última cita de los 'Martes Literarios' con Luz Sánchez Mellado y Manuel Jabois, a las 19.00 horas, en la Sala Riancho del Palacio de La Magdalena.

Y, por último, el jueves, 10 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Hall Real, se pondrá el broche final a las 'Veladas poéticas' con Leonor Pataki.