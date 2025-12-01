Ultraligera, Sexy Zebras y Niña Polaca se unen al cartel de Sonórica 2026 - SONÓRICA

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las bandas Ultraligera, Sexy Zebras y Niña Polaca, entre otros, se han unido al cartel del Festival Sonórica 2026, que tendrá lugar en Castro Urdiales los días 17 y 18 de julio, para el que ya estaba anunciada la participación de Hombres G.

Los abonos saldrán a la venta este martes, 2 de diciembre a las 12.00 horas, a través del portal web www.sonorica.es.

Ultraligera ha sido anunciada por la organización como un nuevo cabeza de cartel, a la altura de Hombres G, lo que han definido como "un salto cualitativo importante", según ha informado a través de una nota de prensa.

La banda madrileña es una de las irrupciones del rock alternativo en los últimos años y ha construido una identidad propia basada en un sonido crudo, eléctrico y visceral, que combina influencias del post-punk revival, el indie rock y una narrativa intensa que conecta especialmente con el público joven.

Su primer álbum, Pelo de Foca (2024), marcó un antes y un después en su trayectoria, impulsándoles a colgar repetidos sold out en salas de referencia y posicionándose como una de las propuestas más sólidas y demandadas del momento. Asimismo, este concierto será el único de la banda en Cantabria y Vizcaya en 2026.

EL CARTEL

Junto a ellos, Sonórica ha confirmado también a Sexy Zebras, con su potente y electrizante directo; Niña Polaca, uno de los nombres del pop-rock independiente actual; Barry B, figura emergente de la escena urbana; Malmö040, referente de la nueva ola indie nacional; y Besmaya, dúo que aporta un enfoque electrónico y emocional.

Además, ha anunciado a Paula Mattheus, una de las cantautoras más respetadas del momento; Chimo Bayo, icono de la música dance española; Inazio y Éxtasis, representantes de la nueva generación musical; el proyecto electrónico Innmir y los locales Mizmaya, encargados de aportar dinamismo y energía al lineup.

La organización lo ha presentado como "un conjunto diverso que construye una edición plural, vibrante y adaptada a distintos públicos".

En la edición de 2025, Sonórica atrajo más de 25.000 asistentes consolidando a Castro Urdiales como sede del proyecto, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Castro Urdiales.