Unanimidad en el Parlamento para pedir al Gobierno que agilice el proceso de valoración del grado de dependencia

También se reclama al Ejecutiov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una iniciativa para exigir al Gobierno regional que agilice y simplifique el procedimiento de valoración del grado de dependencia, que actualmente se demora una media de 211 días, por encima del límite de 180 que marca la legislación nacional.

También, todos han votado a favor de ampliar las plazas de residencias y centros de día existentes.

De esta forma, ha salido adelante en el Pleno la moción del PRC, que se ha debatido este lunes, después de que el pasado viernes, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, se reunió con la comisión coordinadora que promueve la agilización del procedimiento.

Se trata de una medida que busca corregir el estancamiento del sistema público de atención a la dependencia y el deterioro en su capacidad de respuesta a las personas más vulnerables.

Asimismo, la propuesta busca anticiparse al enevejecimiento de la población y crear nuevas plazas residenciales de 24 horas y de centros de día, elevar los sistemas de teleasistencia y ayuda al domicilio y prestar "especial" atención al ámbito rural, después de que no el Gobierno de Cantabria no haya cumplido con el compromiso de crear 600 nuevas plazas para 2025, ya que sólo han abierto 52 nuevas.

Por su parte, la diputada regionalista Rosa Díaz ha rechazado conformarse con esos 211 días de media y ha pedido poner los medios "necesarios" para acabar con los "atascos", causados "principalmente por unos procesos administrativos largos y complejos".

En su intervención, el diputado de Vox Armando Blanco ha criticado la "falta de estrategia" del Gobierno de Cantabria en materia de dependencia y "la falta de cumplimiento" de los acuerdos parlamentarios. Así, ha pedido la creación de un Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040, cuando se supone que el 31% de la población de Cantabria superará los 65 años.

Por su lado, la socialista Norak Cruz ha lamentado la "autocomplacencia" del Gobierno, que "no ha cumplido con la ley" nacional y ha insistido en que este procedimiento es un "laberinto para las familias". Además, ha puesto en duda dónde se van a habilitar la plazas para cumplir con el plazo comprometido, ya que "no hay edificios, no hay infraestructuras y no nos lo han comunicado".

El PP ha apoyado la moción regionalista "a pesar de las afirmaciones inexactas, datos desactualizados y tendenciosos" que, a su juicio, han presentado los regionalistas.

En este punto ha aclarado que a fecha 30 de septiembre de 2025, ascienden a 93 las personas que fallecieron en lista de espera, en lugar de las más de 240 citadas por la regionalista.

Asimismo, el diputado Alejando Liz ha subrayado que el Gobierno de Cantabria "está asumiendo el 75% de todos los gastos de dependencia porque el Gobierno central, que tendría que asumir el 50%, sólo está asumiendo el 25%.

Por ello, ha pedido un reconocimiento para el Ejecutivo regional, que ha apostado por "más inversión, más atención y menos tiempo de espera", ya que tiene presupuestados 200 millones "frente" a los 167 del Gobierno anterior (PRC-PSOE).