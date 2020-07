Unanimidad en Torrelavega en el apoyo a Sniace y en el traslado de direcciones generales

El Pleno aprueba también el último paso urbanístico de las parcelas de El Valle que albergarán la futura tecnoteca

La Corporación de Torrelavega ha aprobado por unanimidad en el Pleno ordinario del mes de julio celebrado este jueves las dos mociones relativas al apoyo al mantenimiento de la unidad productiva de Sniace y a la puesta en marcha de los trámites necesarios para trasladar a la ciudad las direcciones generales de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria.

En cuanto a la primera, todos los grupos con representación en el municipio -PRC, PSOE, PP, ACpT, Ciudadanos y Torrelavega Sí- habían firmado y acordado la moción para llevarla a la sesión de hoy, tal y como les había pedido el comité de empresa de Sniace, que se ha concentrado frente a las dependencias municipales de la plaza Baldomero Iglesias, coincidiendo con el Pleno, aunque éste se ha celebrado de forma telemática.

Tal y como proponían los trabajadores, el documento aprobado cuenta con dos puntos. En el primero, los concejales muestran su apoyo a la reivindicación del comité de que se mantenga la unidad productiva de la fábrica durante su proceso de liquidación para generar un atractivo de cara a futuros compradores, ya que su división generaría mayores dificultades si en el futuro se quiere retomar la actividad y podría ser "el fin de la empresa".

Y en el segundo, la Corporación se compromete a que el uso de los suelos de Sniace siga siendo industrial promoviendo las figuras urbanísticas necesarias para ello, como pudiera ser la creación de un polígono industrial o de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), de "como mínimo" 240.000 metros cuadrados en los terrenos en desuso de la factoría.

En general, los concejales se han felicitado por haber llegado a un acuerdo en un asunto como éste, algo que "no se consigue todos los días", y han destacado la importancia de fijar este compromiso de mantener la calificación urbanística del suelo como industrial para evitar "el fantasma" de la especulación y que se instalen compradores con otros fines, como el urbanístico.

Además, han destacado que la zona es estratégica para toda Cantabria y cuenta con una ubicación y unas comunicaciones "muy buenas" para las empresas que se quieran instalar allí, por lo que con este paso el Ayuntamiento quiere darles "todas las facilidades", haciendo "lo poco" que está dentro de su competencia en torno al problema de Sniace y dando su apoyo a los trabajadores, que han sido "siempre" la esencia de la fábrica y han logrado gracias a su "tesón" que se reabriera cuando ya había estado cerrada.

El equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha advertido que "no va a ser fácil desarrollar ese polígono, pero tampoco imposible", además de que ha considerado que "es bueno" trasladar a los posibles inversores la idea de que el Consistorio apuesta por que Sniace se vuelva a abrir y de que los terrenos acojan proyectos industriales.

DIRECCIONES GENERALES

Por otro lado, los grupos han apoyado también por unanimidad la moción presentada por Torrelavega Sí para instar al Gobierno de Cantabria a trasladar a la ciudad las direcciones generales Desarrollo Rural y Medio Ambiente, dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Se trata de una moción que los concejales torrelaveguenses ya habían aprobado en noviembre de 2017, pero que el partido volvió a presentar debido a que "casi tres años después no ha habido ningún gesto" para desarrollar la petición.

Así, Torrelavega Sí ha asegurado que "no parará" hasta que se actúe ante el Ejecutivo regional para lograr ese traslado, que sería un "activo económico importantísimo" para la ciudad por implicar el movimiento de los funcionarios que trabajarían en esas nuevas sedes y de los ciudadanos que fueran a realizar sus gestiones, además de que sería un paso más hacia la descentralización de la Comunidad Autónoma.

Esta idea ha sido apoyada por el resto de partidos, que han lamentado que el equipo de Gobierno "da largas", dice "que sí a todo" y "no es capaz de exigir" al Ejecutivo autonómico las reivindicaciones de Torrelavega a pesar de que gobiernan los mismos partidos (PRC-PSOE) y que el titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, es regionalista al igual que el alcalde, Javier López Estrada. "Si no lo traéis -las direcciones generales- es porque no queréis", han sentenciado los 'populares'.

En la misma linea, ACpT ha criticado la "paralización" de PRC-PSOE y ha defendido la descentralización porque en Cantabria "parece que la vida está únicamente en Santander". Y Ciudadanos ha compartido esa idea y ha añadido que la ubicación geográfica de Torrelavega dentro de la comarca del Besaya es "estratégica" y "excelente" para ser sede de esas direcciones generales de Medio Ambiente y Desarrollo Rural al contar con el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y el Mercado Nacional de Ganados.

En respuesta a esas críticas, el equipo de Gobierno ha avanzado que solicitará que se inicien los trámites y ha confiado en que "en los próximos meses se darán pasos" para lograr esta petición, que además sería un "paso previo" de cara al futuro traslado de consejerías al completo, aunque ha advertido que requiere una negociación colectiva por los funcionarios que se verían afectados con el cambio de ubicación de su centro de trabajo.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, el Pleno aprobado la concreción definitiva del carácter dotacional de las parcelas en El Valle (Tanos), en las que el Consistorio tiene previsto construir una tecnoteca y centro de ocio. Este asunto ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción de ACpT, que se ha abstenido al lamentar no haber participado en el proyecto para hacer aportaciones en cuanto a la ubicación, algo que también ha manifestado el PP.

Este paso es el último en la tramitación urbanística de las parcelas de El Valle, que albergarán en 1.464 metros cuadrados ese centro de reunión en el que los jóvenes puedan realizar actividades de ocio, culturales, recreativas, etcétera, en diferentes espacios, como una sala de usos múltiples, una sala de proyecciones, un espacio para juegos, una zona de estancia o una sala de informática.

Por último, se ha dado luz verde por unanimidad la resolución de la convocatoria de 2019 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para aquellas empresas que durante el año 2018 hayan adquirido activos fijos de carácter productivo.

En este punto gran parte de la oposición ha criticado al equipo de Gobierno por la "falta de agilidad", ya que el asunto se tenía que haber resuelto en el primer trimestre del año pasado, y por ello ha pedido que la convocatoria del 2019 salga "con la mayor brevedad posible".