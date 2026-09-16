UNEATLANTICO abre el Instituto de Cultura Digital Atlántico en China

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) refuerza su apuesta por la internacionalización con la inauguración del Instituto de Cultura Digital Atlántico en la Universidad de Ciencias Políticas y Juventud de Shandong (SDYU, por sus siglas en inglés), institución de educación superior ubicada en Jinan, China.

La puesta en marcha de este campus conjunto constituye un hito para la educación superior española y, especialmente, para Cantabria, al convertir a UNEATLANTICO en la primera universidad privada española y la quinta universidad española en alcanzar un acuerdo de estas características en China, ha destacado este miércoles la institución académica.

El acto ha contado con la participación del rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón; el secretario general, Jesús Peña; y el decano de la Escuela Politécnica Superior, Manuel Masías, así como de la consejera de Educación de la Embajada de España en China, María Luisa Ochoa, junto con representantes de ambas instituciones. La presencia de la representante de la Embajada de España ha puesto de manifiesto el respaldo institucional a una iniciativa que fortalece los vínculos académicos y culturales entre España y China.

Durante la ceremonia, UNEATLANTICO hizo entrega de su Medalla de la Universidad Europea del Atlántico a la profesora Wei Yanju, secretaria del Comité del Partido Comunista de China de la Universidad de Ciencias Políticas y Juventud de Shandong, como reconocimiento a su contribución personal al desarrollo de la colaboración entre ambas instituciones. La Medalla constituye la máxima distinción institucional de UNEATLANTICO y reconoce los méritos relevantes y extraordinarios en ámbitos como el académico, científico, cultural, social, artístico o técnico.

En su laudatio, el rector de UNEATLANTICO destacó el papel desempeñado por Wei Yanju en la construcción de la relación entre ambas universidades y en la transformación de la voluntad de cooperación en proyectos concretos. Calderón subrayó que detrás de los acuerdos académicos, las movilidades, las dobles titulaciones y el campus conjunto existe un elemento fundamental, "la confianza entre las personas y las instituciones".

El Instituto de Cultura Digital Atlántico inicia su actividad con dos titulaciones conjuntas, que en su primer año cuentan con 120 plazas cada una. Las 240 plazas ofertadas para nuevo ingreso han quedado cubiertas, lo que refleja el interés generado por esta iniciativa de cooperación universitaria. Una vez implantado a pleno rendimiento, el campus conjunto está previsto que acoja a cerca de 1.000 estudiantes, consolidándose como un importante espacio de formación y colaboración internacional.

La creación de este campus conjunto supone un paso especialmente relevante para UNEATLANTICO y para Cantabria. Se trata de la quinta universidad española que desarrolla una iniciativa universitaria de estas características en China y la primera de carácter privado, reforzando la posición de la Universidad Europea del Atlántico como una institución con una marcada vocación internacional.

Durante la inauguración, Calderón destacó la importancia de este nuevo paso en la relación entre ambas universidades y subrayó la complementariedad de sus recursos y experiencias. El rector afirmó que el Instituto representa el comienzo de una colaboración más amplia, con la voluntad de ambas instituciones de seguir avanzando conjuntamente en diferentes ámbitos del conocimiento.

En este sentido, ambas universidades comparten la intención de ampliar progresivamente su colaboración conjunta a nuevas áreas de conocimiento y de profundizar en diferentes líneas de cooperación académica y científica. Entre ellas, adquiere especial relevancia el desarrollo de proyectos internacionales de investigación conjuntos, la colaboración científica y la publicación de resultados académicos, además de nuevas iniciativas relacionadas con los planes de estudios, la movilidad de estudiantes y profesores y la docencia. Esta ampliación permitirá seguir generando espacios de intercambio y conocimiento entre las comunidades universitarias de España y China.

La dimensión de esta alianza se entiende también por la magnitud de la comunidad universitaria de Shandong, que cuenta con una amplia población estudiantil y una importante capacidad docente e investigadora. La cooperación con UNEATLANTICO permitirá establecer nuevos puentes entre ambas comunidades académicas y generar oportunidades de aprendizaje, intercambio y colaboración internacional.

Por su parte, Ochoa puso en valor la iniciativa como un ejemplo de cooperación educativa y aprendizaje mutuo entre China y Occidente. La consejera de Educación destacó la importancia de favorecer que los jóvenes puedan conocer otras culturas, ampliar sus horizontes y desarrollar competencias en entornos internacionales.

La jornada también permitió a la delegación de UNEATLANTICO conocer diferentes instalaciones docentes de la Universidad de Ciencias Políticas y Juventud de Shandong y sus áreas de formación, entre ellas los espacios dedicados a danza, diseño y arte, lenguas extranjeras y comunicación cultural. La visita permitió profundizar en el conocimiento de los proyectos académicos de la institución y sentar las bases para nuevas líneas de cooperación.

Esta iniciativa se integra en la estrategia internacional de UNEATLANTICO, que se posiciona como una de las universidades españolas con mayor grado de internacionalización. La puesta en marcha del campus conjunto en China amplía una red de relaciones internacionales que permite a sus estudiantes y profesores desarrollar experiencias académicas en un contexto global.

La cooperación con Shandong tendrá además continuidad en otros encuentros internacionales. La Universidad de Ciencias Políticas y Juventud de Shandong participará en la preparación del VIII Foro Iberoamericano, que se celebrará este año en Santander y que está organizado conjuntamente con Cátedra China, la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO). El encuentro contribuirá a seguir fortaleciendo los vínculos académicos, culturales y de conocimiento entre España, China e Iberoamérica.

La inauguración del Instituto de Cultura Digital Atlántico representa, por tanto, un gran paso de una colaboración con vocación de crecimiento y largo recorrido. Una alianza que conecta Cantabria con China y que refleja una de las principales apuestas de UNEATLANTICO como es "ofrecer a sus estudiantes una formación conectada con el mundo".