"El Unionistas CF es la demostración de que hay sitio para el fútbol popular", dice su presidente

COLINDRES 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Unionistas de Salamanca CF, Roberto Pescador, ha afirmado que el club es "la demostración de que, a pesar de la mercantilización del fútbol profesional, todavía hay sitio para la gente que tiene amor a los colores y que hace las cosas por su escudo".

Pescador impartirá este martes 15, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Colindres, la conferencia 'Unionistas es de todos, un ejemplo de fútbol popular', que se enmarca en las actividades culturales organizadas por los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en esta sede.

En un escenario de clubes de fútbol con presupuestos y fichajes muy elevados y grandes capitales que desembarcan en estas entidades para rentabilizar sus inversiones, hace 12 años que un grupo de socios del desaparecido Unión Deportiva Salamanca se embarcaron en un proyecto de fútbol popular novedoso en España, en el que son los aficionados los propietarios de la entidad. Ahora están totalmente asentados en 1ª RFEF "demostrando que sí se puede". "¿La clave del éxito? El trabajo altruista de decenas de personas", según Pescador.

La gestación de este proyecto, la filosofía del fútbol popular y su crecimiento en los últimos años, pasando de 3.000 a 5.500 socios, serán algunos de los asuntos que el presidente aborde en una ponencia en la que defenderá que el fútbol "no tiene sentido si no es de los aficionados". "Creemos que no se trata solo de dinero sino de poder realizar un buen trabajo y tener capacidad de gestión para que el fútbol popular pueda ser posible dentro de las categorías superiores", asegura.

Pescador no oculta que "estar ahí" es difícil. No obstante, en su opinión, competir en las máximas categorías "es muy complicado porque cada vez hay más inversores", pero "creemos que el modelo de fútbol popular puede llegar a las categorías superiores y, entonces, mucha gente va a considerar que a lo mejor no es necesario un inversor externo, cuando podemos hacerlo nosotros mismos".

Actualmente, en España existe una red de fútbol popular que integran cerca de una veintena de clubes, aunque el Unionistas de Salamanca CF es el único que ha llegado a la 1ª RFEF.

"Aún es algo novedoso pero creemos que va a ir a más porque, a la gente que le gusta el fútbol y que quiere sus colores, cuando el club de su vida está en riesgo de desaparecer piensan en hacer 'un unionistas', en crear un equipo desde la nada, que tú seas el propietario del club y puedas decidir", explica Pescador, que siempre habla en plural "porque el club es de todos los socios".