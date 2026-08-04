La Universidad de Cantabria logra financiación para dos másteres Erasmus Mundus

La UC y la universidad egipcia de Tanta analizan participar conjuntamente en el programa Erasmus-Mundus y MSCA - UC

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha obtenido financiación para dos másteres Erasmus Mundus en la última convocatoria de la Comisión Europea.

En un comunicado, la UC ha explicado que los beneficiarios son el nuevo Master Innovative Bioinspired Materials for Sustainable Applications (IBISA) y el Master Economics of Globalisation and European Integration (EGEI).

Sobre este último, ha informado de que ha logrado la renovación de su financiación tras superar el proceso de evaluación, y que supone la concesión a ambos consorcios de una nueva dotación para un periodo de seis años, durante el que impartirán al menos cuatro ediciones de estos másteres internacionales y ofrecerán becas de excelencia a estudiantes de todo el mundo.

La UC se configura con este resultado entre las pocas universidades europeas que ha logrado financiación para dos másteres en esta convocatoria, sumando un total de cuatro participaciones en Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), lo que consolida una trayectoria iniciada en 2022.

La convocatoria Erasmus Mundus Joint Masters, destinada a financiar la puesta en marcha y el desarrollo de programas internacionales de máster, ha seleccionado este año un total de 37 proyectos en toda Europa, de los que una parte corresponde a renovaciones de títulos ya consolidados y el resto a nuevas propuestas.

En total, 18 de los proyectos financiados cuentan con participación de universidades españolas, ya sea como coordinadoras o como socias de los consorcios internacionales y solo la UC, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad Autónoma de Barcelona participan en dos de los másteres seleccionados en esta convocatoria.

Una vez abiertos, estos programas estarán disponibles para estudiantes de todo el mundo, con becas completas financiadas por la UE, y sus actividades contribuirán al cuarto pilar de la estrategia Union of Skills de la Comisión Europea, cuyo objetivo es atraer, desarrollar y retener talento para reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de Europa.

Sobre el Master Innovative Bioinspired Materials for Sustainable Applications de nueva creación, ha detallado que cuenta con una duración de dos años y una financiación cercana a cuatro millones de euros.

El programa comenzará a impartirse en el curso 2027-2028 y formará cuatro promociones internacionales de estudiantes.

El título está dirigido a graduados en Química, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ciencia e Ingeniería de Materiales y otras titulaciones afines, con el objetivo de formar especialistas en el desarrollo de materiales y procesos sostenibles para afrontar retos como la captura de CO2, la gestión eficiente del agua o la recuperación de materiales críticos.

El itinerario académico permitirá al alumnado cursar el primer semestre en Polonia, el segundo en la Universidad de Cantabria y el tercero en Italia o Francia, antes de realizar el Trabajo Fin de Máster en cualquiera de las instituciones participantes.

Mientras, el Máster Erasmus Mundus in Economics of Globalisation and European Integration ofrece una formación especializada en economía internacional e integración europea y reúne cada año a estudiantes con expedientes académicos sobresalientes procedentes de todo el mundo.

Junto a estos dos títulos, la UC mantiene su participación en otros dos másteres Erasmus Mundus, pese a no haber obtenido financiación en esta convocatoria. Se trata del Master in Coastal Hazards, Risks, Climate Change Impacts and Adaptation (COASTHazard) y el Master Degree in Sustainable Design, Construction and Management of the Built Environment (MBUILD).