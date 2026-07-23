Urrutia asiste en el Centro Gallego de Santander al pregón delos actos conmemorativos de la festividad de Santiago

La consejera de Presidencia, Isabel urrutia, en el Centro Gallego de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, isabel Urrutia, ha asistido en el Centro Gallego de Santander al pregón de las fiestas de Santiago, compartiendo con socios y simpatizantes el inicio de los actos conmemorativos de su patrón.

Con motivo de esta celebración, la consejera ha firmado en el libro de honor del Centro y ha visitado la exposición 'Fondos', integrada por obras de la colección de pinturas del Centro Gallego de Santander, que permanecerá instalada hasta el 31 de julio, según ha explicado el Gobierno en un comunicado.

En el acto, la consejera de Presidencia ha estado acompañada por la directora general de Administración local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González Liébana.

Además del pregón a cargo de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, los festejos han incluido un acto de confraternización con las Casas Regionales en Cantabria y la actuación del grupo 'Airiños dá Terra'.

El sábado 25 de julio, que se conmemora el Día de Galicia y la festividad de Santiago, está programada una procesión desde el Centro Gallego hasta la iglesia de Santa Lucía, donde se celebrará una misa cantada por la coral 'Voces de Santander'. La jornada también incluirá una comida de hermandad.