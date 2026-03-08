Urrutia e Igual acompañan a los Bomberos de Santander en la celebración de su patrón

Gobierno y Ayuntamiento acompañan a los Bomberos de Santander en la celebración de su patrón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han asistido este domingo a los actos celebrados con motivo del patrón de los bomberos, San Juan de Dios, en el Parque Municipal de Santander, donde han reconocido la labor que desempeñan estos efectivos en la región.

Urrutia ha señalado que los Bomberos de Santander son un cuerpo "fundamental" para Cantabria y ha puesto de ejemplo las recientes intervenciones de rescate de El Bocal y en la extinción del importante incendio que afectó a una nave industrial de Los Tánagos.

En este ámbito, ha valorado los acuerdos entre el Gobierno regional y los ayuntamientos que cuentan con parque de bomberos municipal -Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales- para atender las emergencias fuera de sus límites territoriales y "reforzar así la protección de nuestros ciudadanos de forma conjunta y siempre coordinada".

En el caso de Santander, a través del convenio suscrito, el Gobierno asume la financiación de los gastos derivados de la atención de emergencias fuera del municipio, así como el desarrollo de acciones de formación y capacitación, teóricas y prácticas, destinadas al personal vinculado al ámbito de las emergencias.

Respecto a los bomberos del Gobierno de Cantabria, la consejera ha apuntado los 8 millones de euros que invertirá el Ejecutivo cántabro en tres años para mejorar y modernizar este servicio y que servirán para renovar los vehículos de emergencia y la construcción de un nuevo parque de emergencias en Valdáliga, entre otras obras de remodelación y mejora en los cinco parques restantes.

Asimismo, ha indicado que su departamento mantiene abierto un nuevo proceso selectivo para reforzar la plantilla autonómica con 25 nuevos profesionales, tras la incorporación el pasado año de 13 bomberos, para reforzar las guardias con cuatro efectivos en todos los turnos y todos los días del año. "Seguimos trabajando en la incorporación de nuevos profesionales que amplíen y completen las plantillas limitadas que nos encontramos al llegar al Gobierno en 2023", ha señalado.

Por su parte, Igual ha agradecido a los bomberos la labor que realizan cada día al servicio de los santanderinos, y en especial, su trabajo durante el operativo de El Bocal.

La regidora ha destacado el esfuerzo y compromiso del cuerpo municipal para proteger a los santanderinos, su profesionalidad y su relevancia para garantizar la seguridad ciudadana.

"Santander os agradece vuestra profesionalidad, vuestro rigor, empeño y empatía", ha añadido. También, ha puesto de relieve el esfuerzo del Ayuntamiento para poner a disposición del cuerpo los recursos humanos y materiales "idóneos" para que preste su servicio "en las mejores condiciones posibles, en beneficio tanto de los propios profesionales como de la garantía de la seguridad".

Junto a ellas, han participado en los actos el director general de Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz, y el el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, y miembros de la Corporación municipal.