USO exige la dimisión del director del Puerto de Santander tras la condena por denuncia falsa de acoso

Archivo - El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, el vicepresidente del Puerto y consejero de Industria, Eduardo Arasti, y el director de la APS, Santiago Díaz - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO ha exigido la dimisión del director de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Santiago Díaz Fraile, después de que la Justicia haya condenado al Puerto y a una trabajadora a indemnizar a uno de sus representantes sindicales tras presentar contra él dos denuncias falsas de acoso sexual.

La sentencia, remitida por USO, parte del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander, que impone el abono de una indemnización de 42.500 euros tanto a la empleada como al Puerto, ya que estima que debe responder solidariamente tras haber mantenido una actuación "muy censurable".

Por un lado, el juez recrimina a la APS haber adoptado medidas contra el trabajador --como su traslado a otro edificio, a más de dos kilómetros-- por la mera denuncia "sin acreditación de indicios y sin escuchar siquiera al denunciado".

Por otro, censura la imposición de una sanción de solo dos meses a la trabajadora ya sabiendo que sus denuncias eran falsas, con argumentos "incalificables" como que "no se habían provocado daños reputacionales al trabajador denunciado" o que la sanción de dos años propuesta "generaría perjuicios al departamento por déficit de efectivos".

USO ha destacado este caso como "especialmente grave desde la perspectiva feminista y de igualdad", ya que "una denuncia falsa por un delito tan grave como el acoso sexual no solo destruye la vida de la persona acusada: también daña a todas las mujeres. Dificulta que las verdaderas víctimas sean creídas, mina la confianza en los protocolos de igualdad y genera un retroceso colectivo intolerable. Una falsa denuncia de acoso sexual es un ataque directo a las mujeres".

En un comunicado, el sindicato ha tildado de "indisimulada y grotesca" esta "maniobra" del Puerto, que "deja en evidencia" que el director ha "protegido a esta trabajadora a sabiendas de la gravedad de los hechos y que hubiera significado, de no haber podido acreditarse la falsedad, el despido del líder del sindicato USO en la Autoridad Portuaria, único sindicato crítico con su gestión en los últimos años".

La secretaría de Igualdad de USO en Cantabria, Arancha Navarro, ha denunciado que estas actuaciones "comprometen la credibilidad de los protocolos de igualdad" y acoso sexual, cuyo objetivo es proteger a las mujeres, garantizar espacios laborales seguros y "evitar la impunidad del machismo".

Pero en este caso, ha lamentado que existe una dirección "incapaz de gestionarlos con rigor", y que aplica los protocolos "sin garantías, sin imparcialidad y sin respeto básico a los derechos fundamentales".

Por ello, cree que esta dirección "no puede seguir al frente de una institución pública" y exige al presidente de la Autoridad Portuaria, Cesar Díaz, el cese inmediato de Santiago Díaz Fraile, como "máximo responsable de la gestión negligente acreditada por la sentencia".

Por otro lado, USO reclama medidas de reparación interna para minimizar el daño causado a la imagen y a la actividad sindical del trabajador falsamente acusado, así como una formación obligatoria en igualdad para todo el personal directivo y mandos intermedios.

La Secretaría de Igualdad del sindicato ha recalcado que la lucha por la igualdad "exige rigor y responsabilidad institucional. El feminismo no tolera las falsas denuncias: las combate. Defender a las mujeres implica proteger los protocolos, evitar su instrumentalización y actuar con absoluta seriedad. Las falsas denuncias son incompatibles con el feminismo, con la igualdad y con la justicia social", ha sentenciado.