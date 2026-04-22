Los usuarios de la Finca de Jado disfrutan ya de pistas de petanca cubiertas y accesibles - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado este miércoles la Finca de Jado con motivo de la finalización de las obras de la nueva cubierta de las pistas de petanca, que además ha mejorado su accesibilidad y funcionalidad.

Igual ha estado acompañada por la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, vecinos de la zona y usuarios de las instalaciones, principalmente las mujeres participantes en el grupo de gimnasia que también desarrolla sus clases en este espacio.

Durante la visita, la regidora ha destacado que esta actuación supone un paso más en la mejora de la Finca de Jado y en la transformación de este espacio en línea con el compromiso del Ayuntamiento con los barrios y la vida social de la ciudad.

La obra, ejecutada por la empresa Tedcon Integral, ha supuesto una inversión municipal de 100.000 euros y ha permitido dotar a las pistas de una cubierta moderna y funcional, que mejora las condiciones de uso. "Se trata de una actuación muy esperada por los usuarios, que ahora cuentan con un espacio más cómodo, accesible y protegido frente a las inclemencias meteorológicas y con una zona específica habilitada para la gimnasia y el deporte en general", ha subrayado Igual.

La intervención ha consistido en la instalación de una estructura con pilares de acero laminado y vigas de madera, cubierta con policarbonato celular que permite el paso de la luz natural y garantiza la protección frente a la lluvia. Además, se han ejecutado mejoras en la superficie de juego, eliminando desniveles y acondicionando los pasillos para que toda el área se sitúe a la misma cota.

Asimismo, el proyecto ha incluido la construcción de una nueva rampa de acceso que mejora la accesibilidad, así como la ejecución de un pavimento continuo de hormigón que optimiza la circulación interior y elimina barreras arquitectónicas.

La alcaldesa ha recordado que esta actuación se enmarca en un proceso más amplio de mejora de la Finca de Jado, donde recientemente se ha renovado el parque infantil y se han impulsado iniciativas como el programa cultural 'Veranos en Jado'.

Igual también ha agradecido la paciencia de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos y ha puesto en valor la labor de los servicios técnicos municipales en el diseño de un proyecto respetuoso con el entorno y funcional.

Por último, ha asegurado que la renovación de este espacio contribuirá a reforzar su papel como punto de encuentro vecinal. "La Finca de Jado es hoy un lugar más acogedor y preparado para el disfrute de todas las generaciones, un ejemplo de cómo las inversiones municipales mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos", ha concluido.