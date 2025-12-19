Los usuarios puntúan el TUS con "notable" y tienen una percepción global del servicio "muy positiva"

Archivo - Autobuses. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del Servicio Municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) muestran un nivel general de satisfacción "elevado" con el servicio, de modo que puntúan con "notable" a la mayoría de las líneas, con una nota media superior al 7,5 sobre 10, y tienen una percepción global de la prestación "muy positiva". Las menores puntuaciones se refieren a la ocupación del vehículo, compra de billete y recarga de las tarjetas, aunque superan el 6 de puntuación.

Así se desprende de una encuesta de calidad elaborada por el Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria - SUM+LAB de la Universidad de Cantabria (UC), con un total de 2.815 entrevistas realizadas durante seis semanas.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha presentado este viernes el informe en una rueda de prensa junto al coordinador de la encuesta, Borja Alonso, y ha destacado que los resultados demuestran la "la gran valoración" que los viajeros realizan del TUS.

Alonso ha detallado los resultados y ha subrayado especialmente la valoración de los usuarios de la LC (con una nota de 8,15) y la L2 (un 8). Pero todas presentan una "buena aceptación", por encima del 7, e incluso la menos valorada (la 3) recibe una puntuación de 6,94.

En general, ha resaltado una percepción global del servicio "muy positiva", con valoraciones como la climatización, el pago con tarjeta y las tarifas bonificadas que reciben un 8 de nota media.

Otras variables como la seguridad, información web y fiabilidad también presentan resultados por encima del 7,9, y aspectos operativos como la regularidad, cobertura, horarios y conducción que mantienen valores en torno al 7,5 de media.

La amabilidad del personal, la información a bordo, el confort del autobús y la información web muestran contribuciones "positivas relevantes", mientras las menores puntuaciones se refieren a la ocupación del vehículo, compra de billete y recarga de las tarjetas, que, aun así, superan el 6 de calificación.

Otros datos que refleja la encuesta es que mujeres y población joven configuran el perfil típico del usuario habitual del TUS, la alta penetración de la tarjeta TUS, que consolida la fidelización del usuario, así como el uso "muy intensivo" que se realiza de este servicio, ya que la mayoría de los entrevistados viaja más de cuatro días por semana en los autobuses municipales.

ANÁLISIS DE DATOS Y VALORACIÓN DE MEDIDAS

El concejal ha indicado que el equipo de gobierno del PP analizará los datos obtenidos con el objetivo de "intentar mejorar las puntuaciones más bajas", a la vez que ha ponderado que, en relación con las encuestas realizadas en los años 2015 y 2017, "se obtienen resultados muy homogéneos y se mantiene la calidad que espera el usuario".

Finalmente, Navarro ha aprovechado para valorar las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para potenciar y reforzar el TUS, y ha hecho referencia a la reciente adjudicación de siete nuevos autobuses híbridos, que se suma a los "esfuerzos continuos" del Consistorio de Santander por modernizar su flota de transporte urbano, que ya cuenta con varios eléctricos y que seguirá incorporando nuevas unidades en los próximos años con el objetivo de que la totalidad esté formada por vehículos eléctricos o híbridos.