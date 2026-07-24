Valdecilla amplía el Código Trauma a pacientes pediátricos

Imagen del equipo multidisciplinar de Valdecilla, implicado en la activación del Código Trauma pediátrico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha ampliado el Código Trauma con la puesta en marcha de un protocolo específico para pacientes pediátricos, un modelo organizativo que adapta al ámbito infantil la coordinación multidisciplinar ya implantada con éxito en adultos.

Operativo desde el pasado 8 de junio, el dispositivo se ha activado ya en nueve ocasiones y permite movilizar de forma simultánea a los profesionales implicados en la atención de niños con traumatismos graves desde antes incluso de su llegada al Hospital, ha informado este viernes el Gobierno.

La instauración de este protocolo supone un paso más en la consolidación del Código Trauma de Valdecilla, un sistema que desde 2022 ha transformado la atención al trauma grave en adultos mediante la coordinación de todos los niveles asistenciales y que ha permitido reducir la mortalidad por traumatismos graves a menos de la mitad en sus cuatro años de andadura.

Ahora, esa misma filosofía de trabajo colaborativo se traslada al ámbito pediátrico, adaptando la organización asistencial a las necesidades específicas de estos pacientes. En este sentido, el objetivo del Código Trauma Pediátrico no es modificar el manejo clínico del paciente, sino mejorar la coordinación entre los profesionales que intervienen en su atención.

La activación del protocolo establece una prioridad asistencial para estos casos y permite que cada servicio conozca con antelación cuál será su cometido, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando que todos los recursos necesarios estén preparados desde el primer momento.

COORDINACIÓN DE MÚLTIPLES SERVICIOS

El dispositivo coordina la actuación de profesionales del 061 y de más de una decena de servicios y unidades del Hospital, entre ellos Urgencias Pediátricas, Pediatría y Neonatología, Medicina Intensiva, Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Cirugía General y Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Ortopedia Infantil, Hematología, Radiología, Radiología Infantil y Radiología Intervencionista.

En este modelo de respuesta participan también profesionales de Enfermería, técnicos de Radiología, celadores y el Área de Coordinación de Calidad, conformando un dispositivo multidisciplinar preparado para actuar de forma coordinada ante situaciones de máxima gravedad.

La atención al trauma pediátrico exige una organización especialmente precisa, ya que se trata de situaciones poco frecuentes, pero de elevada complejidad clínica y con necesidad de intervención rápida por parte de diferentes especialistas. En este contexto, disponer de un procedimiento previamente definido permite evitar demoras, mejorar la coordinación y garantizar que cada paciente reciba la atención que precisa en el menor tiempo posible.

Como ocurre con el Código Trauma de adultos, la activación del dispositivo comienza habitualmente con el preaviso del 061, cuyos profesionales comunican al Hospital la llegada de un paciente con traumatismo grave. Esta información permite organizar la respuesta asistencial antes incluso de que el paciente llegue a Urgencias, movilizando de forma anticipada a todos los servicios implicados y reduciendo al máximo los tiempos de actuación.

La implantación del Código Trauma Pediátrico ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los diferentes servicios implicados, que han consensuado los criterios de activación, los circuitos de comunicación y la distribución de responsabilidades para ofrecer una atención homogénea y protocolizada, independientemente del momento en que se produzca la urgencia.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de junio, el dispositivo se ha activado en nueve ocasiones, una cifra que refleja la utilidad de este modelo organizativo para coordinar la atención de los casos más complejos y seguir perfeccionando un sistema basado en la mejora continua y el análisis conjunto de la práctica asistencial.