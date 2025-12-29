Valdecilla consolida su liderazgo como mejor hospital de Cantabria, según el Índice de Excelencia Hospitalaria

Hospitales cántabros en el Top 5 del Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 - ICGEA

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla consolida este año su liderazgo como mejor centro sanitario de Cantabria, según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 que elabora el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

De acuerdo con la nueva edición del estudio, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles, Valdecilla vuelve a liderar el 'Top 5' del IEH Autonómico con una valoración de 0,941 sobre 1 punto.

Completan el ranking cántabro el Hospital Sierrallana de Torrelavega, en la segunda posición (lugar que repite, con una puntuación de 0,765); seguido del Hospital Santa Clotilde (0,683) y el Hospital Mompía (0,677), en tercera y cuarta posición, respectivamente, tras ascender ambos un puesto.

Cierra este año la tabla el Hospital Comarcal de Laredo (0,671), que baja dos posiciones y ocupa el quinto lugar.

En el IEH Autonómico de 2024, los primeros puestos eran para Valdecilla y Sierrallana, seguidos por el Hospital de Laredo, Santa Clotilde y Mompía, en este orden.

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, MEJOR HOSPITAL DE ESPAÑA

A nivel nacional, encabeza de nuevo el IEH General 2025 el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), que ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el 'Top 10' de este ranking durante una década, al ser reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión, consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

En la edición de este año del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz (que estabiliza su segundo puesto), el Hospital Universitario Vall d'Hebrón (que gana una posición y sube a la tercera), el Hospital Universitario Gregorio Marañón (que baja de la tercera a la cuarta) y el Hospital Universitario Clínico San Carlos (que se mantiene en la misma posición, la quinta).

El Top 10 lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona (que mantiene su sexto puesto); el Hospital Quirónsalud Barcelona y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que suben ambos dos posiciones, a la séptima y octava; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona, que entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional con el noveno y décimo puesto, respectivamente.

En esta edición, Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el Top 5 del ranking y cinco centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

Como destaca el ICGEA, el IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, que evalúan la excelencia de los centros hospitalarios en España "sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial".

Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario.